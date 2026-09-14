El siguiente paso será el proceso de valoración de la memoria técnica por parte de un comité de expertos, con un plazo de 15 días para resolver la reforma

Las UTE Ferrovial, OHL y Sacyr optan a la obra de reforma del Estadio de Gran Canaria / Cabildo de Gran Canaria

La mesa de contratación de la obra de reforma y ampliación del Estadio de Gran Canaria se reunió esta mañana para la apertura del sobre 1, el que contiene las ofertas presentadas por las UTE (Unión Temporal de Empresas) que han concurrido al concurso de ejecución de la citada obra, que son Ferrovial (42,5%), San José (42,5%) e Iniciativas Canarias (15%); OHL (60%) y Sando (40%); y Sacyr (60%), Construplan (20%) y Bitumex (Lopesan, 20%).

Hay que recordar que la licitación para la reforma del Estadio de Gran Canaria, impulsada por el Instituto Insular de Deportes (IID) del Cabildo de Gran Canaria, se eleva a un importe de 234,8 millones de euros. Esta primera fase consiste en la evaluación de las propuestas y la revisión de la documentación aportada por las empresas que optan a realizar la obra. Al haberse cerrado el plazo de licitación sin reclamaciones, los pliegos del concurso son definitivos y no podrán ser recurridos.

El contrato, en noviembre

El siguiente paso será la apertura del sobre 2, que consiste en la valoración de la memoria técnica y la documentación gráfica por parte de un comité de expertos, que se prevé constituir esta misma semana y que contará con un plazo de 15 días naturales para entregar su resolución final. Este comité está compuesto por un ingeniero industrial, dos arquitectos, un ingeniero de caminos, canales y puertos y un técnico jurista especializado en contratación pública. El siguiente hito será la apertura del sobre número 3 (precio y plazo de ejecución), y posteriormente se iniciará la fase 2 del proceso, que en primera instancia llevará a cabo la clasificación de ofertas y la presentación de la propuesta de adjudicación.

Si no hay bajas anormales, se pasará a la fase 3, el requerimiento y presentación de documentación. Si se observa alguna oferta incursa en anormalidad, el plazo para solventar este punto será de 10 días hábiles. Con estas premisas, el contrato se podría formalizar en los últimos días de noviembre, con lo que el inicio de las obras podría establecerse para el mes de enero de 2027.

La transformación del Estadio de Gran Canaria es una reforma integral que rediseña el recinto desde sus cimientos. El proyecto, redactado por el estudio L35 Architects, contempla demoliciones y trabajos previos, movimiento de tierras, renovación completa de cimentaciones, estructuras, saneamiento, pavimentos, carpintería, cerrajería, instalaciones eléctricas, climatización, fontanería, señalización, mobiliario fijo y urbanización del entorno, entre otras actuaciones. En conjunto, el presupuesto de ejecución material asciende a 184,4 millones de euros, al que se suman los gastos generales, el beneficio industrial y el IGIC -aplicado al tipo canario del 7%-, hasta alcanzar el presupuesto total de contrata de 234,8 millones de euros.

El empleo, protagonista

La reforma del Estadio de Gran Canaria reserva de su presupuesto 46.719.317,17 euros para la contratación de mano de obra, lo que supone que uno de cada cinco euros destinados a la transformación del recinto se empleará para la contratación del personal necesario para ejecutar la actuación. Estos más de 46,7 millones representan casi el 20%de los 234,8 millones de euros recogidos en la licitación.

Según los datos de la patronal de la construcción, de cada euro que se invierte en el sector de la construcción, retornan tres, y además tiene un efecto multiplicador de un euro más en la inversión aledaña, porque se genera una cadena de inversión y productividad, lo que se conoce como un efecto locomotor que alcanza a proveedores, transportistas, profesionales, industrias auxiliares y servicios. Ese retorno también vuelve vía impuestos y puede destinarse a prestaciones sociales o servicios sociosanitarios.

Una nueva cubierta y más capacidad

De todas las partidas, la cubierta constituye la intervención de mayor envergadura y peso presupuestario: 93 millones de euros, equivalentes al 50,46% del total de ejecución material. La nueva estructura cubrirá la totalidad de los graderíos, garantizando la protección de los espectadores, optimizando las condiciones acústicas del recinto y dotando al estadio de una identidad arquitectónica acorde a los estándares de los grandes recintos deportivos europeos. El diseño incorpora materiales de alta resistencia y bajo mantenimiento, seleccionados en función de las condiciones climáticas de Gran Canaria y con criterios de integración en el entorno urbano de la capital.

Las siguientes partidas en importancia presupuestaria son las estructuras de hormigón, con 22,3 millones de euros -el 12,14% del presupuesto-, y las cimentaciones y muros, con 14,8 millones -un 8,04%-. Ambas partidas sustentan la ampliación del aforo desde los 32.418 espectadores actuales hasta los 44.020, garantizando los niveles de seguridad estructural exigidos por las normativas internacionales de competición.

Más seguridad y accesibilidad

La sostenibilidad constituye uno de los ejes transversales del proyecto y tiene reflejo directo en su estructura presupuestaria. La partida de electricidad, baja tensión e instalación de energías renovables asciende a 7,3 millones de euros, evidenciando la apuesta de la institución por un recinto energéticamente eficiente. A ello se suman las partidas específicas de gestión de residuos -1,4 millones de euros- y control de calidad -239.675 euros-, que garantizan que la ejecución de la obra se desarrolle conforme a los estándares ambientales y técnicos más exigentes. Entre las medidas previstas figuran sistemas de captación de energía solar, gestión eficiente del agua y empleo de materiales con menor huella de carbono, con el objetivo de que el estadio opere con un consumo energético significativamente más reducido que el actual.

La reforma contempla, asimismo, la renovación integral de todas las instalaciones del recinto: adecuación de accesos para garantizar la accesibilidad universal, modernización de vestuarios, zonas de prensa y palcos institucionales, renovación de los sistemas de climatización -3,6 millones de euros-, instalaciones de protección y seguridad -3,8 millones- e inversión de 4,8 millones en mobiliario fijo, que incluye el nuevo sistema de asientos hasta alcanzar el aforo ampliado. El conjunto de actuaciones responde a los requisitos establecidos por la UEFA, la Real Federación Española de Fútbol y la FIFA para la celebración del Mundial 2030, consolidando al Estadio de Gran Canaria como una infraestructura de referencia en el sur de Europa.