El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha afirmado que tres empresas se han presentado a la licitación para ejecutar la reforma del Estadio de Gran Canaria con vistas al Mundial 2030

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, visita Gran Canaria, una de las sedes del Mundial 2030. Imagen Cabildo de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha anunciado este viernes que tres empresas se han presentado a la licitación para ejecutar la reforma del Estadio de Gran Canaria, una actuación considerada clave para que la isla pueda acoger partidos del Mundial de Fútbol de 2030.

Morales realizó este anuncio durante un encuentro institucional con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, en el que también participaron el consejero insular de Deportes, Aridany Romero, y el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), José Juan Arencibia.

El presidente del Cabildo ha explicado que el próximo lunes se procederá a la apertura del primer sobre de la mesa de contratación, dando así continuidad al procedimiento administrativo para adjudicar unas obras que supondrán una profunda transformación del recinto de Siete Palmas.

Morales se mostró tajante al asegurar que los trabajos comenzarán «sí o sí» en noviembre. El objetivo es cumplir con los plazos previstos y garantizar que el estadio esté preparado para albergar los encuentros del Mundial 2030.

La reforma del Estadio de Gran Canaria constituye uno de los principales proyectos vinculados a la candidatura de la isla para el torneo que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos. La actuación deberá adaptar las instalaciones a las exigencias establecidas por la FIFA, tanto en materia de capacidad y servicios como en accesibilidad, seguridad, zonas de prensa y áreas destinadas a las delegaciones.

La polémica con la final del Mundial

El presidente de la federación marroquí de fútbol afirmó este jueves que la final del Mundial 2030 se disputaría en Marruecos, concretamente en Casablanca, una posibilidad que añade incertidumbre al reparto definitivo de los encuentros y a la opción de que España acoja la final mundialista.

España contará con varias sedes durante el torneo, aunque todavía debe concretarse el calendario definitivo y la distribución de los partidos. Para Gran Canaria, la reforma del estadio supone por tanto un paso determinante para mantener sus opciones y afrontar con garantías la organización de un acontecimiento deportivo de dimensión internacional.

El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia, ha recordado que el Mundial de 2030 era inicialmente «solo de España y Portugal», que intentaron organizarlo con Ucrania, lo cual no fue posible debido a la guerra, y que Marruecos «es un invitado».

En el acto del centenario de su Federación, Arencibia se ha pronunciado de esta forma sobre la polémica abierta por la Federación Marroquí de Fútbol, al dar por hecho que la final del Campeonato del Mundo se jugará en Casablanca, algo que la FIFA ha desmentido, al precisar que todavía no hay una decisión tomada al respecto.

Para Arencibia, que preside la Comisión de Infraestructuras de la RFEF, no hay duda de que el partido que proclamará a la sucesora de España como mejor selección del mundo «se tiene que jugar o en el Camp Nou (en Barcelona) o en el Estadio Bernabéu (Madrid).