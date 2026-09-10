El sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas deparó este enfrentamiento a doble partido entre el Atlético Unión Güímar y el AD Sporting Hortaleza en la eliminatoria previa de Copa del Rey

Eliminatoria previa de la Copa del Rey. Imagen RFEF

El Atlético Unión Güímar ya tiene rival en la eliminatoria previa de la Copa del Rey tras el sorteo celebrado este jueves en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid. El rival del conjunto tinerfeño, único equipo canario en esta fase, será el AD Sporting Hortaleza.

La eliminatoria se disputará a doble partido. La ida se jugará en Madrid y el partido de vuelta en la isla. Los encuentros de ida se disputarán los días 26 y 27 de septiembre. Los duelos de vuelta quedarán fijados entre los días 3 y 4 de octubre. Solo queda esperar a que ruede el balón Horizonte para ver qué equipos consiguen los diez billetes para la primera eliminatoria copera donde entrarán ya equipos de la Primera División del fútbol español.

Los cruces, según determinó la RFEF, se han decidido por proximidad geográfica, con cuatro bombos o copas: La A para Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, País Vasco y La Rioja, la B para Aragón, Baleares y Cataluña la C para Andalucía, Ceuta, Comunidad Valenciana, Melilla y Murcia, por último la D para Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura.

Así queda la eliminatoria previa de la Copa del Rey: