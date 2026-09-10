El entrenador de la UD Las Palmas, Rubén de la Barrera, ha afirmado en rueda de prensa que el equipo tiene los puntos antes que juego, por eso se ha mostrado optimista con la evolución de la plantilla

El entrenador de la UD Las Palmas, Rubén de la Barrera. Imagen UDLP

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Rubén de la Barrera, ha reconocido este jueves que su equipo ha encontrado los puntos antes que el juego, una situación que le sorprende pero que le llena de optimismo para el futuro, cuando comience a funcionar como él pretende.

En rueda de prensa, el técnico gallego ha dicho que no es habitual que un equipo suyo «tenga más puntos que juego», pero es algo que le gusta, «porque en el momento que crezcamos, la consecuencia será no dejar de sumar, pese a la complejidad de la categoría».

El conjunto grancanario visitará el próximo sábado al Cádiz, al que derrotó este verano por 1-3 en el Trofeo Carranza, aunque De la Barrera espera «un partido totalmente diferente», entre otros motivos porque desde entonces el equipo gaditano no solo ha tenido fichado futbolistas, sino que ha cambiado incluso de entrenador.

«Lo importante somos nosotros y estoy convencido de que, si hacemos lo que debemos, vamos a traernos un resultado positivo en un gran escenario y ante un gran rival», ha vaticinado el preparador coruñés.

Muchos lesionados

Todo ello pese a las numerosas bajas por lesión, un capítulo que se ha incrementado esta semana con la ausencia de Álex Suárez, y concentradas la mitad de ellas en la línea defensiva.

«Perdemos a Álex, pero es una oportunidad para otros jugadores», ha afirmado, al tiempo que no siente que esa línea se haya debilitado porque confía en futbolistas como Pezzolesi, Herzog, Bonfanti, Enrique Clemente -probable cuarteto defensivo- y Andrés Rodríguez.

Por el contrario, celebra que esta semana hayan mejorado de sus molestias el guardameta José Antonio Caro -jugó infiltrado ante el Leganés-, Iván Jaime y el propio Clemente.

De la Barrera sostiene que en la quinta jornada de LaLiga Hypermotion su equipo debe demostrar «mayor consistencia, solidez y equilibrio», y tiene que dar «un paso adelante, pero no solo con balón; también sin él».