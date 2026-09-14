El objetivo de esta visita a Japón es abrir nuevas oportunidades para la diversificación económica de las islas abarcando ámbitos como los videojuegos y otras industrias digitales

Visita de una delegación Canarias a Kioto dentro de la apuesta estratégica en la industria de videojuegos y digital. Imagen Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de Proexca, ha iniciado este lunes en Kioto la primera fase de su misión en Japón con el objetivo de abrir nuevas oportunidades para la diversificación económica de las islas y extender a ámbitos como los videojuegos y otras industrias digitales el camino iniciado hace 17 años con la apuesta estratégica por el sector audiovisual en las islas.

Esta primera parte de la misión, encabezada por el viceconsejero de la Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, tiene un marcado carácter institucional y de prospección. El objetivo es establecer alianzas con uno de los principales polos tecnológicos y creativos de Japón, identificar nuevos nichos de actividad y presentar las capacidades de Canarias para acoger proyectos vinculados a las industrias audiovisuales, digitales y tecnológicas.

La agenda de este lunes comenzó con un encuentro con la responsable del equipo de promoción internacional de startups, Akane Shioayama y el asesor de Inversión Extranjera de la Oficina de Promoción y Atracción de Empresas de la Oficina de Industria y Turismo, Carlos Naranjo. Posteriormente, se desplazaron al Centro de Creación de Industrias de Crecimiento de Kioto donde mantuvieron una reunión de trabajo con el director del Centro de Creación de Industrias de Crecimiento de la Ciudad de Kioto, Kazuyuki Hirao, y con el responsable del Centro de Tecnología Química Avanzada, Hirukazi Murai.

La delegación canaria abordó los instrumentos y políticas con los que Kioto impulsa la instalación y el desarrollo de empresas innovadoras, así como posibles vías de cooperación y las condiciones que ofrece Canarias para la implantación de nuevas compañías.

Estrategia de diversificación económica

Cabello destacó que la presencia en Japón forma parte de una estrategia de diversificación económica que Canarias viene construyendo a medio y largo plazo. “La diversificación se construye identificando sectores en los que podemos competir, generando talento, creando las condiciones para que crezcan nuestras empresas y saliendo a buscar inversión y nuevas oportunidades. Eso es lo que estamos haciendo en Japón”, afirmó.

El viceconsejero puso como ejemplo el camino recorrido por el sector audiovisual en las islas. Una apuesta que comenzó hace casi dos décadas y que ha permitido evolucionar desde una actividad inicialmente muy vinculada a la captación de rodajes hacia un ecosistema cada vez más amplio de creación, producción, postproducción y servicios digitales especializados.

“Hace 17 años el Parlamento de Canarias identificó el audiovisual como un sector estratégico y como una oportunidad para diversificar nuestra economía. Hoy aquella decisión se traduce en inversión, empleo, empresas y talento. El siguiente paso es aprovechar todo lo aprendido para hacer crecer nuevos ámbitos como la animación, los efectos visuales, los videojuegos y otras industrias digitales”, señaló Cabello.

Visita de una delegación Canarias a Kioto dentro de la apuesta estratégica en la industria de videojuegos y digital. Imagen Gobierno de Canarias

Inversión internacional

Para el presidente de Proexca, ese recorrido demuestra que Canarias puede generar actividad económica en sectores que hace apenas unos años tenían una presencia limitada en las islas si existe una estrategia sostenida en el tiempo que combine inversión, talento, incentivos e internacionalización.

En este sentido, incidió en que el objetivo de la misión no pasa únicamente por atraer nuevas empresas, sino por conseguir que la inversión internacional contribuya a ampliar y fortalecer el tejido productivo de Canarias.

“Estamos en Japón para abrir puertas en las dos direcciones. Queremos que las empresas japonesas conozcan Canarias, nuestro talento y las condiciones que ofrecemos para desarrollar proyectos desde las islas, pero también queremos abrir este mercado a nuestras empresas. Atraer inversión y ayudar al tejido empresarial canario a crecer fuera forman parte de una misma estrategia”, explicó.

Proexca viene desarrollando para ello una línea de trabajo que combina promoción exterior, capacitación del talento, internacionalización empresarial y atracción de inversión. El objetivo es que las ventajas competitivas de Canarias permitan no solo captar proyectos puntuales, sino favorecer la implantación y crecimiento de actividades capaces de generar conocimiento y empleo cualificado en las islas.

Cabello subrayó que esa captación de inversión debe traducirse en un retorno concreto para Canarias. “No buscamos inversión por la inversión. Queremos proyectos que dejen actividad económica, empleo cualificado, conocimiento y oportunidades para nuestro talento. Diversificar significa conseguir que nuevos sectores ganen peso en nuestra economía y que cada vez más jóvenes puedan desarrollar en Canarias carreras profesionales que antes tenían que buscar fuera”, añadió.

Canarias mira a Japón para acelerar su apuesta por los semiconductores

La agenda desarrollada este lunes en Kioto ha permitido también avanzar en uno de los ámbitos que Canarias ha identificado como estratégicos para la diversificación de su economía: la microelectrónica y los semiconductores y que cuenta con una estrategia propia, CanaryChip.

El viceconsejero de la Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, conoció proyectos y startup ligadas a un sector consolidado en el país asiático. Así, destacó que “Canarias tiene que ser capaz de aprovechar las oportunidades que están generando las nuevas industrias tecnológicas y hacerlo desde una posición propia. No partimos de cero: tenemos conocimiento, talento, empresas y centros de investigación sobre los que seguir construyendo un sector que puede aportar más diversificación y empleo cualificado a las islas”.

Canarias parte además de una base consolidada. El sector generó en las islas más de 700 empleos altamente cualificados, movió un volumen de negocio cercano a los 78 millones de euros en 2024 y cuenta con una creciente comunidad científica, además de centros de investigación y empresas con experiencia y conexiones internacionales.

La Estrategia CanaryChip persigue dar un salto de escala: reforzar la posición de Canarias como destino para la inversión internacional, ampliar las capacidades existentes a lo largo de la cadena de valor y favorecer la generación, atracción y retención de talento especializado. La hoja de ruta contempla, entre otras líneas, la promoción exterior del ecosistema canario, la captación de proyectos empresariales e industriales y el acercamiento a compañías internacionales del sector.

Uno de los objetivos es precisamente avanzar hacia un ecosistema cada vez más completo, aprovechando las capacidades ya existentes para crecer hacia nuevos segmentos de la cadena de valor y favorecer la llegada y creación de nuevos actores.

Capacidades científicas y tecnológicas

Canarias cuenta con capacidades científicas y tecnológicas vinculadas a la microelectrónica, con aplicaciones en sectores como el aeroespacial, las telecomunicaciones, la industria, la salud, el medio marino y la astrofísica. Así lo destacó el presidente de Proexca, que puso como ejemplo a Wooptix, empresa que ha conseguido atraer a España inversiones de compañías como Intel y Samsung. También sobresalen el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), con experiencia en proyectos internacionales.

En este marco se desarrolla la misión del Gobierno de Canarias en Japón, uno de los principales polos mundiales de la industria de semiconductores. El país asiático ha reforzado sus capacidades en fabricación, diseño, desarrollo tecnológico y producción de equipos y materiales.

La estrategia CanaryChip considera Japón un actor clave en la transformación internacional del sector. El objetivo de la misión es conocer este ecosistema, establecer relaciones y detectar oportunidades de inversión y cooperación que puedan trasladarse a Canarias.

La agenda busca reforzar la presencia del archipiélago en mercados tecnológicos estratégicos, favorecer la integración de empresas canarias en cadenas internacionales de valor y contribuir a una economía más diversificada, innovadora y basada en el conocimiento.