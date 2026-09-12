El servicio municipal, Sociedad de Desarrollo, ha facilitado la creación de 20 nuevas empresas y ha tramitado ocho solicitudes de microcréditos durante los ocho primeros meses de 2026

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife atiende a 139 emprendedores hasta agosto. Europa Press

La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha atendido a 139 personas emprendedoras entre enero y agosto de 2026 a través de su servicio de Asesoramiento Empresarial.

El recurso, de carácter gratuito, ofrece acompañamiento para poner en marcha nuevos proyectos, consolidar negocios ya existentes y facilitar los trámites necesarios para iniciar una actividad.

De las personas asesoradas, 20 ya han puesto en marcha nuevas empresas: 17 como autónomas a través del Punto de Atención al Emprendedor y otras tres mediante la constitución de una Sociedad Limitada.

Elaboraron 10 Planes de Empresa

Las nuevas actividades abarcan 16 sectores económicos diferentes, con los establecimientos de bebidas a la cabeza, que concentran el 20% de las altas, seguidos de los sectores de servicios, comercio, sanidad y construcción.

Además, se elaboraron 10 Planes de Empresa para analizar la viabilidad de los proyectos y se tramitaron ocho solicitudes de microcréditos sin aval.

El servicio también atendió a 10 personas que ya contaban con negocios en activo, con asesoramiento orientado a su consolidación, financiación y crecimiento. En cuanto al perfil de las personas atendidas, el 43,9% fueron mujeres y el 56,1% hombres, mientras que el 71,9% residía en Santa Cruz de Tenerife; el 64,8% contaba con estudios superiores o técnicos.

El grupo de entre 46 y 55 años fue el más numeroso, con un 29,5%, reflejando el emprendimiento como una alternativa de reorientación profesional y de acceso al empleo.