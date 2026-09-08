El jurado reconoce una candidatura singular, construida como un recetario de ciudad y concebida para convertir a Santa Cruz en escaparate de la gastronomía canaria durante todo 2027

Santa Cruz de Tenerife ha sido elegida Capital Española de la Gastronomía 2027, un reconocimiento que permite a la capital tinerfeña consolidarse como un destino gastronómico de referencia. El jurado reconoce su producto local y su talento culinario en su estrategia de promoción turística. Según ha informado la organización de la Capital Española de la Gastronomía, en esta edición de 2027 se presentaron tres ciudades del territorio nacional.

Santa Cruz de Tenerife elegida como Capital Española de la Gastronomía 2027

Un jurado profesional

El jurado estuvo formado por representantes de la organización de la Capital Española de la Gastronomía y por entidades de referencia del ámbito gastronómico, turístico y hostelero, entre ellas Hostelería de España, FIJET España, la Secretaría de Estado de Turismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Instituto de Calidad Turística, la Mesa del Turismo, la Confederación de Agencias de Viajes, Saborea España, Euro-Toques y los restaurantes centenarios.

El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, explicó que “este reconocimiento nos permite poner en primer plano una cocina que es reflejo de nuestra historia, de nuestro carácter abierto y de la mezcla de culturas que hemos sido durante siglos” y añadió que “Santa Cruz es capital, puerto, mercado, Carnaval, barrios y hospitalidad; una ciudad atlántica que ha hecho de la mesa compartida una forma de reconocerse y de presentarse al mundo”.

«El Recetario»

Igualmente, Bermúdez informó de que “la propuesta de la ciudad para optar a este reconocimiento se ha articulado sobre el concepto ‘El Recetario’, un enfoque que adopta la estructura de un cuaderno de cocina tradicional para plasmar la estrategia y planificación del destino sin convertirse en un manual técnico rígido”. Aañadió que “el documento presentado traduce cada apartado estratégico en una clave culinaria, organizando cronológicamente todas sus actividades como si de los pasos de un menú se tratase, para guiar la experiencia de la persona visitante a lo largo de los cuatro trimestres del año”.

“Queremos que este reconocimiento se convierta en un orgullo para nuestra ciudad y un referente para quienes la visitan, porque Santa Cruz recibe cada año más de 3,4 millones de visitantes entre turistas, excursionistas y cruceristas, y tenemos la oportunidad de conseguir que la gastronomía forme parte de la experiencia que se llevan de aquí” subrayó Bermúdez, quien añadió que “nos llena de orgullo relevar a Jerez de la Frontera como Capital Española de la Gastronomía en 2027”.

Un reconocimiento para todo el sector

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, impulsora del proyecto presentado ante la Capital Española de la Gastronomía, subrayó que “esta designación reconoce el esfuerzo del ecosistema gastronómico y turístico: cocineros, personal de sala, productores, mercados, hoteles, comercios, centros formativos, empresas turísticas, instituciones y ciudadanía” y añadió que “ahora abrimos una etapa para materializar el proyecto con planificación, coordinación y coherencia con los recursos, aprovechando 2027 como un año de impulso para Santa Cruz, Tenerife y Canarias”.

“La candidatura santacrucera, presentada bajo el lema ‘Santa Cruz de Tenerife, cruce de sabores’, ha destacado por su originalidad, su coherencia estratégica y su capacidad para convertir la gastronomía en un relato de ciudad” explicó Pérez, quien añadió que “uno de los elementos diferenciales ha sido el diseño del dossier, concebido como un recetario bajo el título ‘Recetas para cocinar la Capital Española de la Gastronomía 2027’, en el que cada capítulo aborda el proyecto desde una clave culinaria: la estrategia turística, el camino recorrido, la identidad, la despensa, los valores, la programación, la comunicación, el modelo operativo y el legado”.

Gagstronomía, historia y cultura

“El dossier incorporó además una aportación de José Manuel Ledesma Alonso, Cronista Oficial de la Ciudad, reforzando la conexión entre gastronomía, memoria, cultura popular e identidad santacrucera” subrayó Pérez, quien añadió que “a esta propuesta se sumó un vídeo oficial de candidatura, concebido como extensión audiovisual del recetario y en el que se trasladaba al jurado la petición de voto y la ambición de convertir la capitalidad en un proyecto compartido de ciudad”.

En este sentido, la candidatura ha sido impulsada desde el área de Turismo de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, bajo el liderazgo institucional de la consejera delegada de la entidad capitalina, Carmen Pérez, y ha contado con la implicación directa del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez. Ambos han situado el proyecto como una apuesta estratégica de ciudad, desarrollada con la participación transversal de la estructura organizativa de la Sociedad de Desarrollo.

“El proyecto no parte de cero, sino de una línea de trabajo iniciada años atrás para consolidar la gastronomía como eje de identidad, dinamización económica y promoción turística” recalcó Pérez. La delegada añadió que “en ese recorrido, el Club de Producto Degusta Santa Cruz ha sido una herramienta clave para impulsar la colaboración público-privada, reforzar la relación con el sector y proyectar la oferta gastronómica de la ciudad”.

2027, año de la gastronomía en Santa Cruz

“La propuesta que hemos presentado contempla actuaciones durante los doce meses de 2027, orientadas a activar la hostelería, los mercados, el producto local, la formación, los hoteles, el comercio, la cultura, el espacio público, la promoción turística y la comunicación” informó Pérez, quien añadió que “su desarrollo se concretará conforme a los procedimientos administrativos, los recursos, las contrataciones necesarias y la colaboración de los agentes implicados”.

En este sentido, Pérez remarcó que “la capitalidad contará además con un modelo de gestión específico, articulado a través de una Oficina Técnica bajo la dirección de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife” y que “esta estructura permitirá coordinar la planificación, el calendario, los expedientes, la relación con proveedores, la colaboración con las entidades implicadas y el seguimiento de las actuaciones, garantizando una ejecución ordenada y coherente con los recursos disponibles”.

Pérez explicó que “la comunicación será también una de las palancas clave del proyecto y planteamos la Capital Española de la Gastronomía 2027 no sólo como una agenda de actividades, sino como una oportunidad para construir marca, generar notoriedad, atraer visitantes, dar visibilidad al sector y proyectar la ciudad como destino gastronómico a escala local, regional, nacional e internacional”. ASeguró que “se trata de un proyecto catalizador para la gastronomía canaria, ya que Santa Cruz aspira a ejercer como plataforma de proyección de la cocina, los productos, los vinos, los mercados, los profesionales y las marcas de calidad del Archipiélago”.

Una oportunidad para toda Canarias

“En esa línea, el Ayuntamiento trabajará de la mano del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias, tanto desde las áreas vinculadas al turismo como desde las relacionadas con el sector primario y el comercio, para aprovechar al máximo la anualidad y conectar promoción turística, producto local, restauración, formación, mercados, eventos, comunicación y territorio” incidió Pérez. Indicó que “el respaldo institucional y sectorial es otro de los grandes argumentos de la propuesta, ya que la candidatura cuenta con el apoyo unánime del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz y del Pleno del Cabildo de Tenerife, además del respaldo del Gobierno de Canarias y de más de un centenar de entidades representativas del ámbito público, empresarial, turístico, gastronómico, comercial, formativo, cultural, científico y de conectividad”.

Igualmente, el proyecto se apoya también en un decálogo de valores que resume su filosofía: identidad, autenticidad, producto local, sostenibilidad, intercambio, hospitalidad, colaboración, formación y conocimiento, cultura y ocio, y proyección de destino. Estos principios explican una forma de entender la gastronomía que va más allá del plato: como memoria, economía, experiencia turística, expresión cultural, espacio de encuentro y herramienta de futuro.