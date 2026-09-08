José Miguel Rodríguez Fraga, José Julián Mena, Patricia Hernández, Luis Yeray Gutiérrez y el resto de cabezas de lista ya han sido designados, mientras que las candidaturas de Güímar e Icod de los Vinos se decidirán en noviembre

El PSOE de Tenerife ha confirmado quiénes encabezarán sus candidaturas en los municipios de más de 20.000 habitantes de la Isla de cara a las elecciones municipales de 2027. La formación socialista ha definido ya a sus cabezas de lista en doce localidades y dejará para noviembre los procesos correspondientes a Güímar e Icod de los Vinos.

Tamara Raya y Patricia Hernández en una imagen de archivo. PSOE de Tenerife

Las candidaturas confirmadas son José Miguel Rodríguez Fraga en Adeje, José Julián Mena en Arona, María Concepción Brito Núñez en Candelaria y Jennifer Miranda Barrera en Granadilla de Abona. A ellos se suman Josefa Mesa Mora en Guía de Isora, María Jesús Hernández Alonso en La Orotava, Eladio Jesús Hernández en Los Realejos y Marco González Mesa en Puerto de la Cruz.

Patricia Hernández y Luis Yeray Gutiérrez repetirán en Santa Cruz y La Laguna

La relación se completa con Luis Yeray Gutiérrez en San Cristóbal de La Laguna, José Carlos Rodríguez Rodríguez en San Miguel de Abona, Patricia Hernández Gutiérrez en Santa Cruz de Tenerife y Sandra Izquierdo en Tacoronte. Con estas designaciones, el PSOE deja perfilado el grueso de sus candidaturas en los principales municipios de Tenerife para los próximos comicios locales.

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha destacado que las personas elegidas combinan experiencia política y de gestión con un conocimiento directo de sus municipios, sus barrios y la realidad cotidiana de sus vecinos y vecinas. “No presentamos nombres elegidos desde un despacho. Presentamos personas que llevan años recorriendo sus municipios, escuchando a sus vecinos y trabajando con los problemas que aparecen todos los días cuando se sale a la calle”, afirma Raya.

Nueve candidatos tienen experiencia como alcaldes

Nueve de las personas confirmadas son alcaldes o alcaldesas o han ejercido anteriormente esa responsabilidad, según el PSOE. La formación gobierna actualmente en Adeje, Candelaria, La Laguna y Tacoronte, mientras que varias de las candidaturas elegidas encabezaron la lista más votada en sus respectivos municipios en las elecciones de 2023.

Raya considera que esta combinación de experiencia y conocimiento municipal permite al PSOE afrontar la preparación de las elecciones de 2027 con personas reconocidas en sus localidades y con una trayectoria que podrá ser valorada directamente por la ciudadanía.

“Hay alcaldes y alcaldesas que saben lo que significa gobernar y dar respuestas cada día. Hay candidatos que ganaron las últimas elecciones, aunque los pactos o las mociones de censura los dejaran fuera de la alcaldía. Y hay nuevos nombres que conocen bien el terreno y que tienen por delante el trabajo de presentarse, escuchar y ganarse la confianza de la gente”, señala la dirigente socialista.

Candidaturas adaptadas a la realidad de cada municipio

La secretaria general del PSOE de Tenerife subraya que las candidaturas responden a realidades municipales diferentes, con municipios en los que los socialistas buscan mantener gobiernos consolidados, otros en los que aspiran a recuperar alcaldías que ya han dirigido y otros en los que pretenden abrir una nueva etapa y ampliar su respaldo electoral.

“Cada municipio tiene su propia realidad y cada candidatura tendrá que hablar desde ella. No se vive igual en Arona que en La Orotava, ni en Santa Cruz que en Guía de Isora. Lo importante es que quienes encabecen nuestras listas conozcan esas diferencias y estén presentes donde transcurre la vida de sus vecinos”, explica Raya.

El PSOE de Tenerife trabajará ahora con las agrupaciones locales y las personas elegidas para completar las listas electorales y preparar el camino hacia las elecciones municipales de 2027. La formación pretende trasladar esa preparación al territorio y reforzar el contacto directo con la ciudadanía.

“Tenemos experiencia, candidatos conocidos y nuevos liderazgos. Pero nadie puede pensar que el trabajo está hecho por aparecer en una lista. A partir de ahora toca estar más en la calle, escuchar más y explicar con claridad quiénes somos”, concluye Tamara Raya.

Güímar e Icod, pendientes de noviembre

Los procesos para elegir las candidaturas socialistas de Güímar e Icod de los Vinos, también municipios de más de 20.000 habitantes, se desarrollarán en noviembre, de acuerdo con el calendario establecido por la organización. De este modo, el PSOE de Tenerife deja encaminada la elección de sus principales cabezas de lista mientras mantiene abiertos esos dos procesos.