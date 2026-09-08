Los dos encargos a IMETISA tendrán una duración de cuatro años y permitirán realizar unos 11.000 estudios de resonancia y 9.000 ecografías al año

El Servicio Canario de la Salud (SCS) y el Cabildo de Tenerife han acordado reforzar la capacidad diagnóstica de la sanidad pública en la isla con una inversión de 12,1 millones de euros destinada a incrementar la realización de estudios de resonancia magnética y ecografía. La medida pretende reducir los tiempos de espera para estas pruebas en el Área de Salud de Tenerife.

Sanidad y Cabildo de Tenerife destinan 12,1 millones a reforzar las resonancias y ecografías

El SCS ha formalizado dos encargos a medios propios a través del Instituto Médico Tinerfeño SA (IMETISA), sociedad pública mercantil dependiente del Cabildo de Tenerife. Ambos contratos tendrán una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga, y permitirán atender parte de la demanda de unas pruebas que en 2025 alcanzaron 105.194 ecografías y 23.762 resonancias magnéticas en los hospitales de la isla.

9,8 millones para las resonancias

El primero de los encargos cuenta con 9,8 millones de euros para incrementar la capacidad de realización de resonancias magnéticas. El SCS prevé que IMETISA realice unos 11.000 estudios anuales entre 2026 y 2030 a pacientes derivados desde el sistema público de salud.

El segundo acuerdo contempla 2,3 millones de euros para reforzar los servicios de diagnóstico por ecografía, con una previsión de unos 9.000 estudios al año. Para ello, IMETISA incorporará un ecógrafo de última generación destinado a ampliar la capacidad de respuesta ante la demanda asistencial.

El director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, presentaron este martes el acuerdo junto a la directora del Área de Salud de Tenerife, Diana Mora, y el consejero de Innovación del Cabildo, Juan José Martínez.

Goya explicó que IMETISA actuará como medio propio del SCS para reforzar la capacidad diagnóstica pública y reducir las listas y los tiempos de espera, al tiempo que agradeció la colaboración del Cabildo y destacó la experiencia de la empresa pública en este tipo de pruebas.

Cobertura para los dos hospitales públicos

La directora del Área de Salud de Tenerife, Diana Mora, señaló que el encargo relativo a las resonancias permitirá ampliar la cobertura a los pacientes de los dos hospitales públicos de Tenerife, además de atender a pacientes procedentes de las islas no capitalinas que necesiten ser derivados a los centros de referencia de Tenerife.

En el caso de las ecografías, Mora destacó que el nuevo recurso permitirá aumentar la capacidad de respuesta ante la demanda de estas pruebas en el Área de Salud de Tenerife.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, defendió la colaboración entre ambas administraciones y aseguró que “estamos poniendo todos los recursos que tiene Tenerife a trabajar para ayudar a reducir el tiempo que nuestra gente espera por una prueba que resulta fundamental para obtener un diagnóstico”.

Dávila añadió que el acuerdo demuestra que “una institución como el Cabildo, desde el ámbito insular, puede ser un aliado útil para el sistema sanitario de Canarias y contribuir, desde sus recursos y capacidades, a fortalecer la sanidad pública”.

Tecnología pública al servicio de la asistencia

La presidenta insular también vinculó el proyecto con la estrategia de gestión del Cabildo. “Cuando decimos que vamos a poner en marcha Tenerife, hablamos también de esto: de gestionar, buscar soluciones y aprovechar todas las herramientas que tenemos para mejorar la vida de nuestra gente”, afirmó.

En este sentido, defendió el aprovechamiento de los recursos públicos disponibles: “Si contamos con una empresa pública preparada, con profesionales y tecnología capaces de ayudar a reducir las listas de espera, tenemos que ponerla a trabajar”, señaló.

El consejero de Innovación, Juan José Martínez, destacó por su parte el papel de IMETISA como instrumento público especializado en tecnología y diagnóstico, y defendió que la innovación debe traducirse en una mejora directa de la atención sanitaria.

“La innovación tiene sentido cuando se transforma en soluciones para las personas”, afirmó Martínez, quien añadió que el proyecto permitirá “disponer de una estructura pública capaz de poner esos equipos a trabajar, integrar la información con el Servicio Canario de la Salud y garantizar que detrás de cada prueba exista un proceso asistencial seguro, trazable y de calidad”.

Resonancias de 8:00 a 22:00 horas

IMETISA ya presta servicios de resonancia magnética como recurso complementario del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC). Sus instalaciones, situadas dentro del propio complejo hospitalario, facilitan la derivación de pacientes ingresados y atendidos en urgencias y favorecen la continuidad asistencial.

El nuevo encargo ampliará ahora la atención a pacientes derivados desde los dos centros hospitalarios públicos de referencia de Tenerife. IMETISA contará para ello con médicos especialistas en radiodiagnóstico con formación en imagen por resonancia magnética, especialistas en anestesia y reanimación y medicina familiar, además de personal de enfermería, técnicos especialistas en radiodiagnóstico y personal administrativo.

Los estudios se realizarán de lunes a sábado, entre las 8:00 y las 22:00 horas. La empresa pública también adaptará sus sistemas informáticos para garantizar la compatibilidad con la red del SCS y permitirá transmitir las imágenes por vía telemática a los centros que soliciten las pruebas.

Un ecógrafo de última generación

El segundo encargo permitirá a IMETISA disponer de un ecógrafo de última generación para realizar los aproximadamente 9.000 estudios anuales previstos. El servicio se desarrollará inicialmente en las instalaciones próximas al HUC, en el mismo edificio donde la empresa desarrolla actualmente su actividad de diagnóstico por imagen para el SCS.

No obstante, IMETISA podrá prestar el servicio en otras instalaciones del Servicio Canario de la Salud cuando las necesidades asistenciales así lo requieran y exista una coordinación previa entre ambas entidades.

Para este servicio, la empresa pública contará con médicos especialistas con capacitación acreditable en ecografía diagnóstica, además de personal de enfermería, técnicos sanitarios de apoyo y personal administrativo, con el objetivo de ampliar los recursos disponibles para atender la demanda de pruebas diagnósticas en Tenerife.