Pablo González dirigirá este viernes la Segunda sinfonía, con la soprano Berna Perles, la mezzosoprano Olesya Petrova, el Coro Titular Ópera de Tenerife–Intermezzo y nueve músicos de la JOCAN

La Sinfónica de Tenerife inaugura este viernes, 11 de septiembre a las 19:30 horas, su temporada 2026/2027, titulada Libertad o destino, con una de las grandes obras del repertorio sinfónico-coral: la Segunda sinfonía de Gustav Mahler, conocida como «Resurrección». Pablo González, director principal invitado de la formación, asumirá la dirección de un concierto que contará con la soprano Berna Perles, la mezzosoprano Olesya Petrova y el Coro Titular Ópera de Tenerife–Intermezzo, dirigido por Miguel Ángel Arqued.

Imagen de archivo del Coro Titular Ópera de Tenerife – Intermezzo con la Sinfónica. Cabildo de Tenerife

Para González, comenzar el nuevo curso con la obra de Mahler “es algo muy especial”, tanto por la dimensión musical de la sinfonía como por el recorrido que propone. El director considera que la composición “nos lleva desde la oscuridad y la incertidumbre hasta una afirmación final de esperanza y trascendencia” y asegura que “pocas experiencias en el repertorio sinfónico tienen una fuerza emocional comparable”.

El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes y presidente del Patronato Insular de Música, José Carlos Acha, destaca que la Sinfónica afronta la nueva temporada después de un curso marcado por el crecimiento de público y actividad y por una mayor proyección exterior, con el debut de la formación en el Concertgebouw de Ámsterdam como uno de sus principales hitos. La tendencia también se refleja en la campaña de abonos, que ya ha superado los 550 abonos vendidos en sus distintas modalidades, cerca de un 8% más que en el mismo periodo de la temporada anterior.

De la oscuridad a la esperanza

Mahler comenzó a trabajar en su Segunda sinfonía en 1888 y necesitó seis años para completar una obra que aborda algunas de las grandes preguntas sobre la existencia humana. El compositor partió de Todtenfeier (Rito fúnebre), concebido inicialmente como poema sinfónico y convertido después en el primer movimiento de una composición que plantea un recorrido desde la muerte y la incertidumbre hacia la vida.

La resolución de ese recorrido ocupó a Mahler durante años, hasta que en 1894 encontró la respuesta durante el funeral del director Hans von Bülow, donde escuchó el himno Die Auferstehung (La resurrección), de Friedrich Gottlieb Klopstock. El compositor incorporó entonces el texto de Klopstock y añadió versos propios para construir un final en el que las voces transforman las preguntas planteadas al comienzo en una afirmación de resurrección y esperanza.

La dimensión vocal adquiere protagonismo en el cuarto movimiento, Urlicht (Luz primordial), confiado a la mezzosoprano, y alcanza toda su fuerza en el gran final coral. Berna Perles debutará con la Sinfónica de Tenerife, mientras que Olesya Petrova regresará a la formación después de su actuación en septiembre de 2023. Ambas compartirán las partes solistas con el Coro Titular Ópera de Tenerife–Intermezzo.

Pablo González destaca la oportunidad de compartir esta interpretación con las voces protagonistas de una obra que considera “particularmente ilusionante”. El director asturiano también concede un significado personal a la cita: “Para mí, este concierto tiene un significado especial al iniciar una nueva temporada junto a la Sinfónica de Tenerife y continuar mi relación con la orquesta como director principal invitado”.

Una experiencia junto a la JOCAN

La apertura de temporada incorpora además una vertiente formativa a través de la colaboración entre la Sinfónica de Tenerife y la Joven Orquesta de Canarias (JOCAN). Nueve integrantes de la formación juvenil participarán durante la semana en los ensayos generales, en distintas sesiones preparatorias y en la interpretación del concierto junto a los músicos profesionales de la Sinfónica.

La iniciativa forma parte del convenio de cooperación suscrito entre el Patronato Insular de Música y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, cuyo objetivo consiste en completar la formación orquestal de jóvenes músicos de Canarias y acercarlos a la práctica profesional mediante experiencias artísticas compartidas con una agrupación estable.

José Carlos Acha reivindica el valor de esta colaboración y considera que permite a la Sinfónica de Tenerife contribuir directamente al desarrollo del talento musical de las islas. “Ofrecer a quienes se preparan para iniciar su carrera la oportunidad de trabajar junto a músicos profesionales y afrontar con ellos un repertorio de esta exigencia supone una experiencia formativa especialmente valiosa”, señala.

Una charla antes del concierto

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música (ATADEM) ofrecerá antes de la actuación una charla divulgativa a cargo de Sergio Rodríguez, que acercará al público al contexto musical y estilístico de Mahler y de su Segunda sinfonía. El encuentro tendrá lugar entre las 18:30 y las 19:15 horas en la Sala Avenida, situada en el hall del Auditorio de Tenerife.

Las últimas entradas para el concierto pueden adquirirse a través de la web de la Sinfónica de Tenerife. El público también contará con el servicio gratuito Lanzadera Sinfónica, que la formación ofrece en colaboración con TITSA.

Las guaguas saldrán a las 17:15 horas desde Buenavista y Adeje, con distintas paradas durante el trayecto, y emprenderán el regreso quince minutos después de finalizar el concierto. El servicio requiere reserva previa, puede solicitarse hasta las 23:00 horas del día anterior y cuenta con plazas limitadas.

La Fundación CajaCanarias ejercerá como colaborador principal de la Sinfónica de Tenerife durante la temporada 2026/2027, que arranca con una de las partituras más ambiciosas y trascendentes del repertorio de Mahler.