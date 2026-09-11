Maï Diallo inaugura la exposición Corpus Foraminis en Santa Cruz de Tenerife

La muestra Corpus Foraminis, de Maï Diallo, podrá visitarse hasta el próximo 10 de octubre y se compone de una veintena de obras, entre ellas, las piezas que le hicieron merecedora del Premio CajaCanarias de Artes Plásticas Manolo Millares 2025

La Fundación CajaCanarias inauguró este jueves la exposición Corpus Foraminis, de Maï Diallo, en su Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife. La muestra reúne una veintena de obras, incluidas Body Horror I y Body Horror II, que le hicieron merecedora del Premio CajaCanarias de Artes Plásticas Manolo Millares 2025. Se trata de un galardón que lleva otorgándose año tras año desde 1997.

Obra de Corpus Foraminis, de Maï Diallo, Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife

El horario de visitas es de martes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, así como los sábados en el referido horario matinal. La exposición podrá contemplarse, con entrada gratuita, hasta el próximo 10 de octubre. Toda la información se encuentra ya disponible en su web. El acto de inauguración contó con la presencia de Maï Diallo, así como de Manuel Hernández, responsable del Área de Cultura de la Fundación CajaCanarias, quien resaltó que esta propuesta nos invita a mirar de una manera diferente.

Lenguaje de Diallo

El lenguaje plástico de Maï Diallo es exigente, profundo y, en ocasiones, puede resultar incluso incómodo. Sus obras requieren tiempo, atención y una mirada abierta, porque detrás de ellas existe un proceso de investigación y reflexión que va mucho más allá de lo que encontramos en una primera aproximación.

Su trabajo plantea preguntas y, al mismo tiempo, nos ofrece la posibilidad de imaginar otras formas de comprender nuestro cuerpo y nuestra propia experiencia. Desde la Fundación CajaCanarias, añadió Hernández, «nos sentimos orgullosos de formar parte de la trayectoria curricular de Maï, una artista canaria que, estamos seguros, volará muy lejos y muy alto».

Maï Diallo en la inauguración en la Fundación CajaCanarias de la exposición Corpus Foraminis

Trabajo de montaje

Por su parte, Maï Diallo quiso destacar especialmente el trabajo de todas las personas que han participado en el montaje y la preparación de la exposición, tanto desde la Fundación CajaCanarias como de los distintos profesionales que han intervenido en el proyecto. «Cuando vemos una exposición, normalmente nos quedamos con el resultado final y no somos conscientes de todo el trabajo que hay detrás«, destacó la artista.

«Estos espacios artísticos funcionan gracias a las personas que los hacen posibles», señaló Diallo, que concibe también Corpus Foraminis como un recorrido por su propia trayectoria. «En cada una de las obras puedo reconocer distintas etapas de mi recorrido, así como a las personas y las influencias que me acompañaron en cada momento. Para mí, el arte es una conversación prolongada en el tiempo y esta exposición es, de alguna manera, mi respuesta a todas las conversaciones que he mantenido con otros artistas y colegas de profesión», explicó.

Instalación de Corpus Foraminis, de Maï Diallo, Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife

La exposición

En Corpus Foraminis, Maï Diallo, a través de una veintena de obras, entre ellas piezas de videoarte, rinde culto a aquellos cuerpos disidentes que, a lo largo de la historia, han sido instrumentalizados y convertidos en territorios abiertos a la inspección y la intervención.

A través de un relato crítico sobre las prácticas desarrolladas durante siglos por la institución médica, la artista busca deconstruir la imagen del cuerpo canónico producida por la medicina, entendiendo que esta representación se ha construido a partir de personas a las que se despojó de su humanidad.

Maï Diallo en la inauguración en la Fundación CajaCanarias de la exposición Corpus Foraminis

Ante un pasado marcado por la barbarie, esta exposición emplea la ficción como herramienta para imaginar otros futuros posibles y especular con otras formas de existir y desear, inspirándose en las estrategias de camuflaje, simbiosis y adaptación desarrolladas por otras especies. Para ello, la artista utiliza materiales como el chicle, el jabón y otros elementos poco habituales en las prácticas artísticas convencionales de manera consciente para explorar aquello que se encuentra detrás de la apariencia, para atravesar simbólicamente la piel e indagar en el interior del cuerpo.

Mediante la experimentación plástica, la distinción entre lo humano y lo inhumano se desdibuja, generando formas híbridas que exploran nuevos imaginarios corporales y cuestionan las fronteras de la diferencia. En este contexto, la vulnerabilidad deja de entenderse como una carencia para convertirse en una forma de resistencia y transformación.

Obra de Corpus Foraminis, de Maï Diallo, Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife

Trayectoria

Maï Diallo (Tenerife, 1999), ganadora del Premio CajaCanarias de Artes Plásticas Manolo Millares 2025, es artista visual graduada en Bellas Artes. Su trabajo se desarrolla en el ámbito del arte contemporáneo, con especial interés en el cuerpo, la imagen y las violencias simbólicas que lo atraviesan.

Ha participado en exposiciones colectivas como La Proclama Herética (Bienal Contemporánea, TEA Tenerife Espacio de las Artes, 2024), COLAPSO (TEA, 2022), Paisajes del intersticio (Espacio Cultural El Tanque, 2023) o Salon Brand New (Centro Cultural Conde Duque, Madrid, 2021). Asimismo, ha co-comisariado proyectos expositivos como ¿Hacia dónde mira Ofelia? (Ateneo de La Laguna, 2023) y Fade out: relatos incompletos (Bienal de Fotonoviembre’21). En 2024 fue seleccionada en el programa Propuestas de la Fundación VEGAP y ha coordinado el programa cultural TEA Repensar desde el borde.