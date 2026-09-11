Más de 2 millones de euros para el servicio de control y vigilancia del tercer carril de la TF-5

El contrato, que se desarrollará durante la ejecución de las obras en sentido Santa Cruz de Tenerife, ha sido adjudicado a una UTE formada por Trazas Ingeniería, EIC Estudio de Ingeniería Civil y Grusamar Ingeniería y Consulting

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha adjudicado el servicio de control y vigilancia durante la ejecución de las obras del tercer carril de la autopista TF-5 entre Guamasa y el aeropuerto del Norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife, a la UTE formada por Trazas Ingeniería S.L., EIC Estudio de Ingeniería Civil S.L. y Grusamar Ingeniería y Consulting S.L.U. El contrato se ha adjudicado por un importe de 2.035.986,57 euros.

TF-5 a la altura de Guamasa. GOBIERNO DE CANARIAS. (Foto de ARCHIVO) 14/4/2023

A la licitación concurrieron siete ofertas correspondientes a distintas empresas y agrupaciones especializadas en ingeniería y consultoría de obra civil. Tras la valoración de las mismas, la Mesa de Contratación propuso la adjudicación a la UTE formada por Trazas Ingeniería, EIC Estudio de Ingeniería Civil y Grusamar Ingeniería y Consulting, al obtener la mayor puntuación.

Mejora de las condiciones de circulación

Este anuncio coincide con la adjudicación definitiva del contrato para la ejecución del proyecto a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ferrovial Construcción, S.A. y Asyota Asfaltos y Obras, S.L., por un importe de 58.182.981,26 euros con IGIC.

El objetivo fundamental de la intervención es aliviar la congestión en uno de los tramos que soporta mayor volumen de tráfico en toda la isla. Para ello, la actuación supondrá un incremento significativo de la capacidad de la TF-5 en sentido Santa Cruz de Tenerife, al pasar de dos a tres carriles. Esto permitirá absorber una mayor intensidad de vehículos y mejorar sustancialmente las condiciones de circulación en uno de los puntos más críticos de la red viaria insular.

Con la ejecución de este nuevo carril, se ampliará la capacidad de la vía en dirección a la capital tinerfeña, lo que permitirá mejorar de forma sustancial la fluidez de la circulación y la seguridad vial de los conductores.

Asimismo, el proyecto incorpora la aplicación de estrictos controles de calidad y la implementación de diversas medidas ambientales. De esta manera, se garantiza no solo la viabilidad y seguridad de la actuación, sino también su sostenibilidad, minimizando a máximo el impacto en el entorno durante el transcurso de los trabajos.