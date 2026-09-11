El programa de autoprotección, inédito en España, comenzará el próximo 17 de septiembre en Garachico

Mochila conl kit de evacuación de Cruz Roja que se repartió en el simulacro de Garachico en 2025. RTVC / Ángel Muñiz



El Cabildo de Tenerife pondrá en marcha un programa permanente de sensibilización y autoprotección dirigido al conjunto de la población de la isla, incluidos niños, personas mayores, familias y población turística. Una iniciativa que la institución considera inédita en España y que comenzará el próximo 17 de septiembre en Garachico.

El programa, que se desarrollará conjuntamente con Cruz Roja, tiene como objetivo mejorar la preparación de la ciudadanía y fomentar una cultura de la prevención ante cualquier tipo de emergencia, según ha informado este viernes en rueda de prensa la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.

La mochila de emergencias, adaptada a cada familia

Una de las cuestiones centrales de las formaciones será la preparación de la mochila o kit de emergencias doméstico o familiar y, para ello, Cruz Roja utilizará recursos prácticos y lúdicos para enseñar a las familias qué elementos son esenciales y cuáles son complementarios.

Entre los elementos básicos que puede incluir figuran agua, ropa interior, una manta, mascarillas y un cargador de móvil, aunque Cruz Roja ha insistido en que cada familia debe adaptar el contenido a sus necesidades particulares. Así, una familia puede necesitar incorporar una medicación concreta, mientras que para otras personas puede ser importante llevar la fotografía de un familiar. En el caso de los niños, también puede resultar útil incluir un objeto que les proporcione seguridad, como un peluche.

El objetivo es que las familias no tengan necesariamente que preparar varias mochilas, sino que dentro de una misma incorporen tanto los elementos generales como aquellos específicos de cada hogar, después de reflexionar conjuntamente sobre qué necesitan en caso de tener que abandonar su vivienda.

Para trabajar estos contenidos, Cruz Roja ha preparado un juego basado en el funcionamiento del Tetris, en el que los participantes tendrán que seleccionar, mediante pictogramas, los objetos que deben incluir en una mochila con una capacidad limitada. De esta forma, las familias tendrán que decidir qué elementos son imprescindibles y cuáles pueden quedar fuera. El material de sensibilización recomienda conocer previamente la ruta de salida y seguir las indicaciones oficiales en caso de evacuación.

Si es necesario permanecer en el domicilio, aconseja cerrar puertas y ventanas, resguardarse y esperar instrucciones oficiales. El Cabildo insiste también en la importancia de consultar fuentes oficiales como el 112, el propio Cabildo, Protección Civil y los ayuntamientos, y de verificar la información antes de difundirla, especialmente durante una emergencia.

Riesgo volcánico, incendios, inundaciones, viento, temperaturas extremas y fenómenos costeros

Desde el Cabildo han insistido en que Tenerife convive con riesgos como el volcánico, los incendios forestales, las inundaciones, el viento, las temperaturas extremas y los fenómenos costeros, y defiende que el objetivo es conocer esos riesgos y saber cómo actuar, no vivir con miedo.

Garachico y Guía de Isora serán los primeros municipios en los que se desarrollará la formación, ya que ambos cuentan con sus planes de evacuación preparados y están vinculados además a los simulacros de erupción volcánica realizados o previstos.

En Garachico se realizó el año pasado un simulacro de erupción volcánica cuyos resultados, según el Cabildo, pusieron de manifiesto la existencia de un sistema de protección civil «muy robusto», aunque también señalaron márgenes de mejora en materia de coordinación. El próximo 22 de octubre se realizará un nuevo simulacro en Guía de Isora, en el que, según la institución, participarán más de 1.500 personas.

La presidenta del Cabildo ha señalado que el programa pretende alcanzar a cerca de un millón de habitantes de Tenerife y también a la población flotante a través de los distintos agentes y organizaciones vinculadas con el sector turístico.

Para ello, el Cabildo trabaja con Turismo de Tenerife y con el sector hotelero en protocolos y un aplicativo que permita conocer, en caso de emergencia, las plazas disponibles para posibles realojos y el número de personas alojadas en cada establecimiento, además de formar a los responsables de seguridad de los hoteles. La iniciativa contempla asimismo acciones dirigidas a colegios profesionales, entre ellos los de registradores, notarios y administradores de fincas, así como al Consorcio de Compensación de Seguros, con el objetivo de facilitar que la población pueda mantener sus viviendas, negocios y su modelo de vida tras una emergencia.