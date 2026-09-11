Se ha detectado en el agua enterococos intestinales, por lo que se ha vallado la zona de la playa El Cabezo y está prohíbido el baño

Cerrada al baño la playa El Cabezo, en Güímar

Este mediodía se ha procedido al cierre de la playa El Cabezo, en Güímar, por contaminación del agua. En un anaísis de vigilancia del agua rutinario se han detectado enterococos intestinales. Por esta razón, se ha vallado la playa y se ha declarado no apta para el baño. El Ayuntamiento ha informado de que se repetirán las analíticas y se espera que puede reabrirse en los próximos días.