El Tranvía adapta el servicio de la Línea 1 este lunes 14 por las Fiestas del Cristo de La Laguna

La línea 1 operará cada 6 minutos durante la mañana y cada 7 minutos desde las 15:00 horas, la tarde se reforzará con tres unidades adicionales que circularán a demanda desde la parada Trinidad tras los fuegos artificiales

Metrotenerife adaptará este lunes 14 el servicio de la Línea 1 del tranvía con motivo de la celebración de las Fiestas del Cristo de La Laguna, jornada festiva en el municipio. Así, la Línea 1 mantendrá una frecuencia de paso de 6 minutos durante la mañana y de 7 minutos desde las 15:00 horas. Además, como en años anteriores, se dispondrá de tres tranvías adicionales durante la tarde y a la finalización de los tradicionales fuegos artificiales para atender la demanda de viajeros.

(Foto de ARCHIVO) Metrotenerife

Refuerzo con tranvías a demanda

La Línea 1 continuará prestando servicio el próximo lunes 14, jornada festiva en La Laguna, con ajustes en su frecuencia. Los tranvías circularán cada 6 minutos en horario de mañana y, a partir de las 15:00 horas, cada 7 minutos.

Una vez finalizados los fuegos artificiales, permanecerán tres tranvías en la parada Trinidad para operar a demanda. Estas unidades iniciarán el recorrido hacia Santa Cruz a medida que se vayan ocupando, facilitando así la movilidad de los usuarios que se concentren en la zona al término del evento.

Los usuarios pueden consultar la información sobre los servicios a través de las redes sociales de Metrotenerife, en Facebook, Instagram y X

(@tranviatenerife), así como en la página web.