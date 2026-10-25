Comienzan las nuevas obras de rehabilitación en la TF-1 con cortes nocturnos en dirección a Santa Cruz

Las obras se desarrollarán en horario nocturno y supondrán modificaciones a la circulación en sentido Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife iniciará este domingo nuevos trabajos de rehabilitación del firme de la autopista del sur (TF-1). Se trata de la quinta fase del programa de mejora de esta infraestructura viaria. Las actuaciones se desarrollarán en horario nocturno y supondrán modificaciones a la circulación en sentido Santa Cruz de Tenerife.

Imagen cedida.

Los trabajos comenzarán a las 22:00 horas del domingo y está previsto que finalicen a las 6:00 horas del jueves 29 de octubre. Durante este periodo se realizarán labores de fresado del pavimento, extendido de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente y señalización de la vía, según ha precisado esta semana el Cabildo.

Polígono Industrial de Güímar y Arafo

Las obras se distribuyen en dos lotes y afectarán a diferentes tramos de la TF-1, principalmente en los municipios de El Rosario, Candelaria y Güímar, con afecciones también en los accesos al Polígono Industrial de Güímar y Arafo.

El Cabildo ha establecido un dispositivo especial de ordenación del tráfico para facilitar la ejecución de los trabajos y mantener la circulación mediante itinerarios alternativos debidamente señalizados.

En el primer lote, las actuaciones afectarán a la circulación en dirección a Santa Cruz de Tenerife, con un dispositivo de desvío entre los puntos kilométricos 8+800 y 11+900.

Capacidad de circulación

En consecuencia, se habilitará un bypass que permitirá circular en dirección a Santa Cruz. En concreto, utilizando un carril de la calzada contraria, lo que supondrá una reducción de la capacidad de circulación en sentido sur.

Asimismo, se establecerá un desvío por la vía de servicio de Radazul hasta Santa María del Mar, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Estas actuaciones afectarán a los enlaces 11, correspondiente a Barranco Hondo, y 10, de Tabaiba, así como a las paradas de guaguas de Barranco Hondo (7198) y Tabaiba (7199).

Por su parte, el segundo lote contempla trabajos entre los puntos kilométricos 18+500 y 19+500 de la TF-1, en el entorno del Polígono Industrial de Güímar y Arafo.