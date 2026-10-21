El Cabildo inicia este domingo las obras de rehabilitación de 18,6 kilómetros de la TF-1, entre Santa Cruz y Arafo

Los trabajos de rehabilitación del firme de la TF-1 comenzarán durante la noche del domingo 25 al lunes 26 de octubre, en horario nocturno, y provocarán afecciones a la circulación en la autopista del sur. La duración prevista de las obras es de seis meses

Obras de rehabilitación del firme en le TF-1. Imagen Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Carreteras, iniciará este domingo 25 de octubre las obras de rehabilitación del firme de la autopista TF-1, entre los puntos kilométricos 1+400 y 20+000, adjudicadas por un importe total de 13.855.850,25 euros, IGIC incluido.

Los trabajos comenzarán durante la noche del domingo 25 al lunes 26 de octubre, en horario nocturno, y provocarán afecciones a la circulación en la autopista del sur. La duración prevista de las obras es de seis meses.

La actuación comprende un total de 18,6 kilómetros de la TF-1, a su paso por los municipios de Santa Cruz de Tenerife, El Rosario, Candelaria y Arafo, y se desarrollará mediante dos lotes diferenciados.

Actuaciones en horario nocturno

El primer lote comprende la rehabilitación del firme entre los puntos kilométricos 1+400 y 9+900, en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y El Rosario, con una longitud de 8,5 kilómetros. Los trabajos han sido adjudicados a Transformaciones y Servicios, S.L., por un importe de 7.507.192,86 euros, IGIC incluido.

Por su parte, el segundo lote abarca el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 9+900 y 20+000, con una longitud de 10,1 kilómetros, a su paso por los municipios de El Rosario, Candelaria y Arafo. En este caso, la empresa adjudicataria es Señalizaciones Villar, S.A., por un importe de 6.348.657,39 euros, IGIC incluido.

El inicio de las obras supondrá afecciones a la circulación durante la noche del domingo 25 al lunes 26 de octubre, coincidiendo con el comienzo de los trabajos de rehabilitación del firme.

La ejecución de las actuaciones en horario nocturno tiene como finalidad reducir las interferencias con los periodos de mayor intensidad de tráfico en la autopista del sur. Concretamente, las labores se ejecutarán de domingo a jueves en horario de 22:00 horas a 06:00 horas de la mañana.

El Cabildo recomienda a las personas usuarias de la TF-1 prestar atención a la señalización provisional de obras, moderar la velocidad en los tramos afectados y seguir las indicaciones del personal encargado de la regulación del tráfico.

Las afecciones concretas a la circulación se comunicarán conforme avance la programación de los trabajos.

Continuidad de las obras de rehabilitación de la TF-1

Esta actuación da continuidad a los trabajos de rehabilitación del firme desarrollados en la autopista del sur, entre los municipios de Arico, Fasnia y Güímar, que comprendieron aproximadamente 24 kilómetros de vía y una inversión de 30 millones de euros.

Los trabajos de asfaltado de este tramo finalizaron el 30 de octubre de 2025 e incluyeron la renovación del pavimento, así como actuaciones complementarias de mejora de la señalización y de los elementos de seguridad vial.

La intervención incorporó también criterios de sostenibilidad mediante la utilización de mezclas asfálticas con hasta un 50 % de material reciclado procedente de la recuperación de pavimentos anteriores.

Con la nueva actuación entre Santa Cruz de Tenerife y Arafo, ambas intervenciones suman 42,6 kilómetros de autopista, con una inversión conjunta de aproximadamente 43,86 millones de euros.

De esta cantidad, 30 millones corresponden a la intervención ya ejecutada entre Arico, Fasnia y Güímar, mientras que los 13,86 millones restantes corresponden a las nuevas obras adjudicadas.

La previsión es que, al finalizar el actual mandato, el Cabildo haya actuado sobre aproximadamente 44 kilómetros de la TF-1, mediante los distintos proyectos de rehabilitación del firme desarrollados en la autopista del sur.

Mejoras en el pavimento y la seguridad vial

Las actuaciones incluyen la rehabilitación del pavimento de la autopista, así como diferentes mejoras destinadas a las condiciones de circulación y seguridad vial.

Entre los trabajos contemplados figuran la ejecución de bandas sonoras en los bordes de la calzada, el repintado de la autopista y sus enlaces mediante pintura termoplástica y la instalación de nuevos elementos de señalización informativa, como banderolas, lamas y pórticos.

Asimismo, los proyectos incorporan mejoras en los vallados de la mediana y, en el caso del primer lote, actuaciones adicionales de asfaltado en ramales de enlace.

Uno de los aspectos contemplados en ambos contratos es la incorporación de criterios medioambientales mediante la utilización de mezclas bituminosas en caliente con un 50 % de material reciclado RAP, procedente de la recuperación de pavimentos asfálticos.

Esta medida permite reutilizar materiales en la ejecución de las obras y reducir la necesidad de emplear nuevas materias primas. Los contratos contemplan, además, un plazo de garantía de tres años para las actuaciones ejecutadas.

Las obras están vinculadas al proyecto constructivo del carril BUS-VAO gestionado mediante sistemas inteligentes de transporte (ITS) entre los puntos kilométricos 1+400 y 20+000 de la autopista TF-1.