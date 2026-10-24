Las obras de animación de 23 países iberoamericanos podrán inscribirse hasta el 25 de noviembre para competir en los Premios Quirino que se entregarán en Tenerife en abril de 2027

Los Premios Quirino abren la convocatoria de su décima edición. EFE

Los Premios Quirino han abierto este sábado la convocatoria de su décima edición, en la que podrán participar obras de animación de 23 países iberoamericanos estrenadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de diciembre de 2026.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 25 de noviembre y deberán realizarse exclusivamente a través de la plataforma Festhome. La gala de entrega de los galardones se celebrará el 23 de abril de 2027 en Santa Cruz de Tenerife.

La competición contempla siete categorías principales: largometraje, serie, cortometraje, cortometraje de escuela, videoclip, obra de encargo y animación de videojuegos. Las seis primeras optarán también a los premios técnicos de desarrollo visual, diseño de animación y diseño de sonido y música original.

265 obras de 19 países

El comité de selección elegirá seis obras preseleccionadas por categoría, mientras que un jurado internacional determinará las tres nominadas y el palmarés. Como novedad, la preselección de animación de videojuegos contará con un comité especializado independiente. Las obras preseleccionadas se anunciarán el 2 de febrero de 2027 y las nominaciones se darán a conocer en marzo.

La organización no admitirá obras cuyo guion, imágenes, animación, voces, sonido o música de la versión final hayan sido generados mediante inteligencia artificial generativa, aunque sí permitirá su uso en tareas auxiliares, como la investigación de referencias o la traducción.

La directora de los premios, Silvina Cornillón, ha destacado que alcanzar diez ediciones consolida una cita propia para la animación iberoamericana a ambos lados del Atlántico. En la edición de 2026 se recibieron 265 obras de 19 países, con España, Brasil y Argentina como principales participantes, y el largometraje Decorado, de Alberto Vázquez, coproducido por España y Portugal, obtuvo el premio a mejor película.