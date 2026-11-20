CEOE Tenerife y APYME El Hierro han solicitado una respuesta coordinada de las administraciones, más recursos y medidas que protejan la actividad económica

El Puerto de La Restinga ha sido durante las últimas semanas la escenificación del drama migratorio. Hasta esta zona costera herreña han llegado 10.500 personas, tras ser rescatadas por Salvamento Marítimo. En la isla hay en estos momentos, alrededor de 800 migrantes, tras las correspondientes derivaciones y traslados. A pesar de llevar cuatro días sin rescates, las administraciones y ONGs no creen que cese la llegada de cayucos.

Informa. RTVC.

Por su parte, la imagen que muestra en la actualidad el cate de San Andrés, en El Hierro, es la de un espacio vacío. Una estampa que no se veía desde hace más de dos meses. Desde el pasado lunes no se ha registrado ninguna nueva llegada, un paréntesis que ha dado un respiro a este recurso. Sin embargo, el consejero de Seguridad del Cabildo de El Hierro ha asegurado que la colaboración estatal con el Gobierno de Senegal está dando sus frutos.

Marcha principal

En paralelo, han surgido iniciativas como ‘Mujeres Canarias’, un movimiento social vinculado a mujeres caballas en Ceuta que ha organizado una concentración simultánea en ambos territorios. En El Hierro ha sido convocada este sábado 21 de noviembre de 2026, coincidiendo con su marcha principal en Ceuta.

Por otro lado, la CEOE Tenerife y APYME El Hierro han solicitado una respuesta coordinada de las administraciones, más recursos y medidas que protejan la actividad económica de la isla.

Situación y necesidades

En relación a los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, ha hecho referencia este viernes a la situación y las necesidades asistenciales para los más de 3.300 menores tutelados por el Gobierno de Canarias.

Informa. RTVC.

La llegada de nuevos migrantes a las islas trae consigo historias, ilusiones, desafíos y nuevas oportunidades. Su integración en la comunidad, no solo depende de quienes llegan, sino también de la acogida y la convivencia con los vecinos.