La sucesión de llegada de embarcaciones durante las últimas semanas ha obligado a reforzar los dispositivos de atención y traslado en la isla, mientras se acumulan los barcos utilizados en las travesías

La isla de El Hierro continúa afrontando las consecuencias del importante repunte migratorio registrado en Canarias durante noviembre. La sucesión de cayucos llegados a sus costas no solo ha incrementado la presión sobre los dispositivos de emergencia y acogida, sino que también ha generado dificultades logísticas en las instalaciones portuarias y en los espacios habilitados para depositar las embarcaciones.

Cementerio de barcos pesqueros de madera en La Frontera, en la isla de El Hierro, Islas Canarias, España, 18 de noviembre de 2026. REUTERS/Jesús Cabrera

Tras los rescates y el traslado al puerto de La Restinga de las personas que viajan en estos cayucos, las embarcaciones son sacadas del puerto y trasladadas a un depósito ubicado en La Frontera. Estas embarcaciones, utilizadas para realizar las peligrosas travesías desde las costas africanas, permanecen acumuladas en tierra.

La acumulación de barcos refleja la dimensión de un fenómeno que ha vuelto a intensificarse durante las últimas semanas. En el mes de noviembre, durante los primeros quince días, Canarias registró 11.037 llegadas irregulares de personas migrantes durante los primeros quince días de noviembre, unas cifras que comparadas con las 6.294 llegadas en octubre confirman el repunte migratorio.

Un hombre trabaja en el interior de una embarcación pesquera de madera que llegó días antes a un lugar donde se depositan todas las embarcaciones, en La Frontera, en la isla de El Hierro (Islas Canarias, España), el 18 de noviembre de 2026. REUTERS/Jesús Cabrera

Una presión que va más allá de los rescates

La gestión de los cayucos constituye otra de las consecuencias de esta situación. Una vez finalizadas las intervenciones, las embarcaciones deben ser retiradas de las zonas portuarias y trasladadas a espacios donde puedan permanecer depositadas. De esta forma se permite que el puerto pueda continuar con su operatividad habitual y atender a nuevas llegadas.