Brote de meningitis vírica con tres niños afectados en El Hierro

Los tres casos confirmados son menores de 3, 6 y 7 años que han requerido ingreso hospitalario y tienen una buena evolución

CEIP Tigaday de La Frontera, en El Hierro, donde se han notificado los tres casos de meningitis vírica. Imagen: RTVC/ María Fernández.

La Dirección General de Salud Pública ha notificado un brote de meningitis vírica por enterovirus en El Hierro, con tres casos asociados. Todos en varones de tres, seis y siete años, todos ellos alumnos del CEIP Tigaday, en el municipio de La Frontera.

El primer caso de este brote comenzó con síntomas a comienzos de octubre, mientras que el último caso confirmado comenzó a mediados de este mes. Los tres menores afectados han requerido ingreso hospitalario, si bien todos ellos han experimentado una evolución clínica favorable. Los dos primeros casos ya han recibido el alta hospitalaria, mientras que el tercer menor permanece ingresado con buena evolución.

Desde que tuvo conocimiento del primer caso confirmado, la Dirección General de Salud Pública Sanidad activó el protocolo establecido para esta situaciones. Realizando seguimiento a los posibles contactos de los casos confirmados y alertando a los profesionales sanitarios de la zona para que puedan detectar precozmente síntomas compatibles con esta infección en otras personas.

Meningitis vírica

Las meningitis víricas aparecen de forma esporádica o como enfermedad epidémica y de manera general su recuperación es completa y rara vez experimenta sintomatología grave. Aproximadamente el noventa por ciento de los casos de meningitis vírica está causado por la familia de los enterovirus.

Se manifiesta con fiebre de comienzo brusco, dolor de cabeza intenso y rigidez de nuca. Pueden aparecer también náuseas, vómitos, dolor abdominal y faringitis. Los síntomas suelen durar entre 10 y 14 días.

Además, la mayoría de las infecciones por enterovirus son asintomáticas o producen un cuadro febril inespecífico, a menudo con síntomas respiratorios leves y de corta duración. Los enterovirus tienen reservorio exclusivamente humano. Su transmisión, mayoritariamente, se produce de persona a persona a través de contacto fecal-oral. Las personas infectadas sin síntomas son a menudo la fuente de infección. Si bien su periodo de incubación es difícil de estimar, pues la fuente suele ser un caso asintomático, se estima entre dos días y dos semanas, con una mediana de tres a cinco días.

Medidas de prevención y control

La principal medida preventiva es el refuerzo de la limpieza y los hábitos higiénicos en el entorno familiar, escolar o institucional. Las recomendaciones son las siguientes:

1. Lavado de manos con agua y jabón. Los enterovirus son virus «desnudos», resistentes al alcohol, por lo que el gel hidroalcohólico no debe sustituir al lavado. En el colegio, el lavado con agua y jabón será obligatorio antes del recreo y del comedor y tras usar el baño. En casa, con frecuencia, antes de comer y después de ir al baño.

2. Baños y material de higiene. Todos los servicios dispondrán de papel higiénico, agua corriente, jabón y toallas desechables.

3. Desinfección con lejía. El personal de limpieza del colegio, y en casa las familias, usarán lejía doméstica diluida en las superficies de contacto: mesas, pomos, juguetes e inodoros. Se intensificará la limpieza de los baños.

4. Secreciones y heces. Quien cuide de un niño se lavará siempre las manos tras limpiarle heces o mucosidades. Las secreciones nasales y de garganta se limpiarán con pañuelos desechables.

5. Vasos y objetos personales. En el colegio se utilizarán vasos desechables en los más pequeños, para evitar que beban chupando del grifo y no se compartirán vasos, cubiertos ni botellas. En infantil se extremará la limpieza de los objetos que los niños puedan llevarse a la boca. En los domicilios se seguirán las mismas recomendaciones por lo que se evitará que utilicen los mismos utensilios.

6. Menores afectados. Los niños afectados permanecerán en casa hasta la indicación de su pediatra.

Recomendaciones para el ámbito escolar

Asimismo, la Dirección General de Salud Pública emite una serie de recomendaciones específicas para prevenir contagios y reforzar la vigilancia de posibles síntomas el ámbito escolar.

Puesto que se estima como causa probable del brote la transmisión de persona a persona fecal-oral a través de una cadena de niños asintomáticos portadores sanos, se recomienda la valoración de la posibilidad de establecer una docencia virtual en los niveles educativos de los niños afectados de seis y siete años, ya que el contacto con el niño de tres años ha superado el período de incubación y no ha dado lugar a ningún caso secundario de su edad.

Asimismo, se apela a los progenitores y tutores de los menores residentes en el municipio que eviten lugares comunes donde pueda haber otros niños, para prevenir el contagio.