El 53º Rallye de Maspalomas reanuda el Campeonato de Asfalto de Las Palmas con más de 80 equipos y cuatro directos en la web de RTVC



El Rally de Maspalomas 2026, que cumple 53 ediciones, reanuda el Campeonato bp de Rallyes de Asfalto de Las Palmas tras cuatro meses de parón. La prueba cuenta con más de ochenta equipos inscritos.

El 53 Rally de Maspalomas se podrá seguir en directo en Canarias Play, en rtvc.es y en el canal de YouTube de deportes / RTVC

El líder del campeonato, el lanzaroteño Yoday Betancort, regresa al Hyundai i20 N Rally2 de Hyundai Canarias Motorsport, con Pedro Viera como copiloto. Defiende seis puntos de ventaja sobre Alexey Lukyanuk, bicampeón de Europa, que correrá con un Skoda Fabia RS Rally2.

Entre los aspirantes también figuran Enrique Cruz, Yeray Lemes, Luis Monzón (con dos victorias esta temporada), Armide Martín (que se estrena con el Citroën C3 Rally2), Raúl Hernández e Iván Armas, que apuesta por un Porsche 911 GT3 Cup como alternativa a los Rally2.

Tramos y recorrido del Rallye de Maspalomas

El rutómetro reúne tres tramos a doble pasada, todos el sábado 31 de octubre y en horario diurno:

Era del Cardón-Agüimes: 8,62 km

La Pasadilla-La Cumbre: 10,85 km

Ayacata-San Bartolomé: 10,30 km

El parque de asistencias vuelve a estar en Expo Meloneras. Las ceremonias de salida y de llegada se celebrarán junto al Faro de Maspalomas.

En el Campeonato de Regularidad Sport, Olegario Reyes (BMW 323 E21) llega como líder, pero José Juan Díaz, con el mismo modelo, le sigue a doce puntos y viene de encadenar dos victorias.

Dónde ver el Rally de Maspalomas en directo

RTVC ofrecerá las cuatro señales en directo en la web rtvc.es y también se verán en el canal de YouTube de deportes y a través de Canarias Play.

Viernes 30 de octubre, 19:55: rueda de prensa del 51 Rally La Palma Isla Bonita

rueda de prensa del 51 Rally La Palma Isla Bonita Sábado 31, 10:45: reagrupamiento tras la sección 1 del Rally de Maspalomas

reagrupamiento tras la sección 1 del Rally de Maspalomas Sábado 31, 14:40: reagrupamiento tras la sección 2

reagrupamiento tras la sección 2 Sábado 31, 18:00: llegada de los equipos

El domingo 1 de noviembre, a las 10:00, Todo Rally en Televisión Canaria emitirá el resumen de la prueba.

Viernes 30 – 19:55 horas | Ceremonia de salida

Sábado 31 – 10:45 | Reagrupamiento tras sección 1

Sábado 31 – 14:40 horas | Reagrupamiento tras sección 2

Sábado 31 – 18:00 horas | Llegada de los equipos