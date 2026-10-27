Perfiles anónimos creados por estudiantes utilizan dibujos animados para burlarse de compañeros y profesores. La Guardia Civil y la Policía Nacional animan a denunciar estas conductas cuando las bromas se convierten en insultos y vejaciones

Las redes sociales se han convertido en el escenario de una nueva forma de acoso entre adolescentes. Son las llamadas cuentas ‘CURI’. Perfiles creados por estudiantes que utilizan imágenes de dibujos animados y mensajes en clave para ridiculizar a compañeros y profesores.

Lo que comienza como una broma puede acabar en insultos, humillaciones y casos de ciberacoso. Algunos de estos perfiles ya han puesto el foco en centros educativos de Canarias.

En muchas ocasiones, las publicaciones no identifican directamente a las personas afectadas. Recurren a códigos o imágenes para ocultar su identidad y evitar ser descubiertos.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han alertado sobre este fenómeno en redes sociales e invitan a denunciar estas conductas. Por su parte, el profesorado reclama que las administraciones públicas y las autoridades adopten medidas frente a esta nueva forma de violencia digital.