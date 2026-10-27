Cerca de 200 participantes se reúnen en el archipiélago para debatir sobre inteligencia artificial, comercio y seguridad, coincidiendo con el vigésimo aniversario de este foro

Canarias acoge por primera vez la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), un encuentro que reúne a representantes parlamentarios de Europa y América Latina para reforzar la cooperación entre ambas regiones.

Cerca de 200 personas participan en esta edición, que coincide con los veinte años de trayectoria de la asamblea. Durante las jornadas se abordarán asuntos clave como la inteligencia artificial, las relaciones comerciales, la seguridad y los principales desafíos políticos y sociales compartidos.

El encuentro busca impulsar el diálogo entre ambos continentes y avanzar en respuestas conjuntas ante cuestiones de interés común. La celebración de esta cita internacional sitúa a Canarias como punto de encuentro entre Europa y América Latina.