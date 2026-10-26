La CIDH recuerda al Gobierno venezolano su obligación de garantizar la protección y libertades de Machado

El excandidato presidencial opositor Edmundo González, también ha anunciado que regresará «pronto» al país

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recordado al Gobierno venezolano su obligación de preservar la seguridad y los derechos políticos de la opositora venezolana María Corina Machado, que regresó el domingo al país tras once meses en el extranjero.

María Corina Machado de vuelta en Venezuela – Mario Flores / Zuma Press / Europa Press

«La CIDH continúa dando seguimiento a su situación y recuerda al Estado su obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar sus derechos a la vida y a la integridad personal, así como el pleno ejercicio de sus derechos políticos, libre de amenazas, hostigamiento o actos de violencia», ha planteado la organización en un comunicado.

Asimismo, el organismo multinacional reitera al Estado venezolano que «el respeto de los derechos humanos, el pluralismo político y las libertades fundamentales son condiciones esenciales para el fortalecimiento de la democracia en el país».

Por último, la CIDH expresa su disposición a realizar una visita a Venezuela, tal como lo ha solicitado el propio Estado venezolano.

Machado: «Estoy aquí. Con ustedes»

Machado regresó este domingo a Venezuela tras permanecer diez meses fuera del país, después de salir en diciembre de 2025 para acudir a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz, que finalmente recogió su hija, Ana Corina Sosa. A su llegada, la dirigente opositora publicó un mensaje en redes sociales en el que anunciaba su retorno: «Estoy aquí. Con ustedes», mientras que su partido, Vente Venezuela, convocó una «caravana nacional» para celebrar su regreso.

Por su parte, el excandidato presidencial opositor Edmundo González, que se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024, también ha anunciado que regresará «pronto» al país.

La vuelta de líder opositora se produce en un contexto de acercamiento entre las autoridades de facto de Caracas y Washington tras la incursión militar estadounidense del pasado 3 de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro, que está siendo juzgado en Nueva York, y que llevó a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez a asumir el poder.