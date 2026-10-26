La líder opositora regresó a Venezuela tras diez meses fuera del país y fue recibida por miles de seguidores. Los venezolanos residentes en las islas confían en que su vuelta abra una nueva etapa política

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El regreso de María Corina Machado a Venezuela ha despertado expectativas entre parte de la comunidad venezolana en Canarias, que ve en su vuelta una oportunidad para avanzar hacia unas nuevas elecciones. No obstante, también contempla que una posible transición política podría ser lenta y gradual.

La líder opositora regresó este domingo al país y encabezó una caravana que recorrió varios estados del norte de Venezuela hasta llegar a Caracas. Miles de personas salieron a su encuentro para darle la bienvenida y reclamar la convocatoria de elecciones.

Machado anunció su regreso después de diez meses fuera del país, durante los que permaneció en la clandestinidad para evitar su detención, según había denunciado su entorno. La dirigente abandonó Venezuela para acudir a Oslo, donde recibió el Premio Nobel de la Paz de 2025.

Miles de personas reclaman elecciones

La llegada de Machado congregó a numerosos seguidores en distintos puntos del recorrido. Entre banderas y consignas, los asistentes reclamaron elecciones y expresaron su apoyo a la dirigente opositora.

El retorno también provocó reacciones políticas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó la labor de mediación de su país para facilitar su regreso. Por su parte, la dirigente opositora Dinorah Figuera vinculó la vuelta de Machado con los avances en las conversaciones políticas respaldadas por Washington.

Machado todavía no había ofrecido declaraciones a los medios tras su llegada, aunque había señalado que su regreso buscaba contribuir a avanzar en una transición política.

Expectación ante una posible transición

Para parte de los venezolanos que residen en Canarias, su regreso supone un nuevo escenario de esperanza ante la posibilidad de que se abra una vía hacia las urnas. Sin embargo, las expectativas conviven con la cautela ante las dificultades que puede afrontar el proceso.

El regreso de Machado marca así un nuevo capítulo en la situación política venezolana, mientras sus seguidores reclaman elecciones y esperan que su presencia en el país permita avanzar hacia una salida negociada.