Vox renuncia a presentarse en las provincias canarias al Senado en las elecciones del 29N

El Partido Popular y Vox anuncian un acuerdo para sus listas al Senado para las elecciones del 29N



Feijóo y Abascal en una imagen de archivo . Efe



El PP y Vox han anunciado un acuerdo de «entendimiento» para las listas al Senado por el cual los populares no concurren en tres provincias -Guipúzcoa, Girona y Tarragona– y el partido de Santiago Abascal renuncia a presentar candidatura propia en seis –Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares-.

Según ha explicado en rueda de prensa el director de campaña del PP, Miguel Tellado, su partido incluirá a un candidato «independiente» a propuesta de Vox en las seis circunscripciones donde no concurrirá esta formación.

Vox, además, solo presentará un candidato en catorce provincias al Senado: Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén, ha anticipado la formación política en un comunicado.