El contrato ofrecía tres millones de euros al año, pero ninguna compañía se ha presentado. Transportes estudia medidas para mantener la conexión marítima, que sigue funcionando con normalidad

Naviera Balearia en el océano Atlántico / Foto de Archivo

Ninguna naviera se ha presentado a la licitación del Ministerio de Transportes para cubrir las líneas marítimas de interés público entre Canarias y la península. El procedimiento ha quedado desierto, según han informado fuentes del departamento.

El contrato, destinado al transporte de pasajeros, vehículos y carga rodada, tenía un presupuesto de tres millones de euros anuales para un periodo inicial de un año, ampliable a un segundo.

Las compañías podían elegir entre los puertos de Cádiz y Huelva como punto de referencia en la península. Las rutas debían incluir escalas en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y un puerto de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

Transportes estudia medidas para garantizar la conectividad

Tras constatar que ninguna compañía ha optado a la licitación en las condiciones ofrecidas, el Ministerio asegura que está valorando las actuaciones necesarias para mantener la conectividad marítima entre ambos territorios, especialmente en las rutas consideradas estratégicas para la cohesión territorial y la movilidad de los ciudadanos.

No obstante, Transportes subraya que las conexiones marítimas de interés público continúan prestándose con normalidad, al amparo del régimen de obligaciones de servicio público vigente.

En concreto, las rutas entre Huelva y Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, así como entre Cádiz y ambas capitales canarias, mantienen sus operaciones regulares.