InicioNoticiasMedio Ambiente

Un sismo de magnitud 3.1 sacude la zona atlántica de Canarias a 50 kilómetros de profundidad

RTVC
Añade a RTVC en Google

El Instituto Geográfico Nacional registra un sismo en aguas del archipiélago sin que, por el momento, se hayan reportado daños personales o materiales

Un sismo de magnitud 3.1 sacude la zona atlántica de Canarias a 50 kilómetros de profundidad
Un sismo de magnitud 3.1 sacude la zona atlántica de Canarias a 50 kilómetros de profundidad. IGN

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este domingo un movimiento sísmico de magnitud 3.1 en la zona epicentral Atlántico-Canarias. El evento, según los datos facilitados por el organismo oficial, se ha producido a las 18:08 hora local.

El sismo se ha localizado de forma instrumental en las coordenadas 29.05 grados norte y 14.9 grados oeste, con una profundidad estimada de 50 kilómetros.

El temblor no se ha sentido sentido de manera significativa en las islas

Por el momento, los servicios de emergencia y protección civil no han informado de daños materiales ni de llamadas de particulares alertando de que el temblor haya sido sentido de manera significativa en las islas.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

NOTICIAS RELACIONADAS