El Instituto Geográfico Nacional registra un sismo en aguas del archipiélago sin que, por el momento, se hayan reportado daños personales o materiales

Un sismo de magnitud 3.1 sacude la zona atlántica de Canarias a 50 kilómetros de profundidad. IGN

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este domingo un movimiento sísmico de magnitud 3.1 en la zona epicentral Atlántico-Canarias. El evento, según los datos facilitados por el organismo oficial, se ha producido a las 18:08 hora local.

El sismo se ha localizado de forma instrumental en las coordenadas 29.05 grados norte y 14.9 grados oeste, con una profundidad estimada de 50 kilómetros.

El temblor no se ha sentido sentido de manera significativa en las islas

Por el momento, los servicios de emergencia y protección civil no han informado de daños materiales ni de llamadas de particulares alertando de que el temblor haya sido sentido de manera significativa en las islas.