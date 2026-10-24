La previsión del tiempo en Canarias para este domingo 25 de octubre

Este domingo tendremos intervalos de nubes medias y altas en las islas salvo por el norte de las montañosas a primeras horas que estará nuboso. Calima en altura, sobre todo en medianías y cumbres de las vertientes sur que será más significativa.

El tiempo en Canarias | Nubes medias y altas, suben las temperaturas y alisio intenso

Temperaturas en ligero ascenso, sobre todo las máximas en vertientes sur y oeste. Será más notable en medianías. Se podrán alcanzar y superar localmente los 30ºC en zonas del sur y suroeste de La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y oeste de Fuerteventura.

Alisio moderado, más intenso en el sureste y noroeste de las islas montañosas donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes durante la mañana. En medianías y cumbres será del sureste a componente sur. En altas cumbres de Tenerife será moderado del suroeste.

Y en el mar, mar combinada del norte-noreste en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas +2m. En costas del sur habrá áreas de marejada.

Previsión por islas:

El Hierro: Nubes medias y altas, con algún intervalo de nubes bajas en el norte. Calima en altura, más notable en el sur. Alisio moderado, más intenso en el sureste y noroeste en costas y temperaturas más cálidas en el sur y en el valle de El Golfo.

La Palma: Poco nuboso salvo por el norte y este que estará nuboso sin descartar alguna gota a primeras horas. Calima más significativa en medianías y cumbres por la tarde. Alisio intenso en costas sin descartar rachas muy fuertes. Temperaturas más cálidas en el valle de Aridane. En la capital irán de los 21ºC a los 26ºC.

La Gomera: Intervalos de nubes medias y altas salvo por el norte que habrá intervalos de nubes bajas. Calima, más significativa en medianías y cumbres orientadas al sur. Viento alisio intenso en costas por la mañana y temperaturas que irán de los 23ºC a los 27ºC en la capital.

Tenerife: Intervalos de nubes medias y altas, y bajo ellas nubes bajas en el noreste y noroeste a primeras horas. Calima más significativa en medianías y cumbres orientadas al sur. Alisio intenso en costas expuestas donde son probables rachas muy fuertes. Temperaturas que podrán alcanzar o superar los 30ºC en el sur. En la capital irán de los 22ºC a los 27ºC.

Gran Canaria: Intervalos de nubes medias y altas salvo por el norte a primeras horas que habrá nubes bajas. Calima más significativa en medianías y cumbres del sur. Alisio intenso en costas expuestas con rachas ocasionalmente muy fuertes. Se podrán alcanzar y superar los 30ºC en el sur y oeste, sobre todo en costas. En la capital irán de los 22ºC a los 26ºC.

Fuerteventura: Intervalos de nubes medias y altas con calima en altura. Alisio moderado, más intenso en el oeste donde se podrán alcanza y superar los 30ºC. En la capital irán de los 21ºC a los 26ºC.

Lanzarote: Intervalos de nubes medias y altas con calima en altura. Alisio moderado ocasionalmente fuerte en el interior. Se podrán alcanzar localmente lo 30ºC en zonas del sur. En la capital irán de los 21ºC a los 27ºC.

La Graciosa: Intervalos de nubes medias y altas con calima en altura. Alisio ocasionalmente fuerte y temperaturas que irán de los 20ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.