El líder del PSOE canario advierte de que las islas podrían perder 1.300 millones de euros adicionales al año y avances en migración, aeropuertos y financiación si gobiernan PP y Vox

Torres alerta de una pérdida de derechos y recursos para Canarias si gobiernan PP y Vox. Europa Press

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha advertido de que el archipiélago podría perder derechos y recursos si el PP y Vox llegan al Gobierno de España tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Durante la presentación de las candidaturas socialistas en las islas, el también ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha asegurado que un Ejecutivo de ambas formaciones «daría la espalda» a Canarias en materia migratoria y dejaría en el archipiélago a las personas migrantes que lleguen de forma irregular, tanto adultas como menores.

Torres también ha señalado que Canarias podría dejar de recibir 1.300 millones de euros adicionales al año que, según ha afirmado, se han conseguido a través del Gobierno central con el acuerdo de parte del Ejecutivo autonómico.

Torres se ha mostrado convencido de que el PSOE ganará

Entre los avances que considera en riesgo ha mencionado la cogestión de los aeropuertos, cuya firma está prevista para la próxima semana, así como la defensa del Estado autonómico y del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias.

El dirigente socialista ha acusado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de asumir planteamientos de Vox para alcanzar la Presidencia del Gobierno.

A su juicio, ese acercamiento podría traducirse en una pérdida de derechos y una involución democrática. Pese a estas advertencias, Torres se ha mostrado convencido de que el PSOE ganará las próximas elecciones generales.