Un crucero con destino a Canarias choca contra dos portacontenedores y cancela el viaje

El ‘Mein Schiff 3’, con 2.428 pasajeros y 922 tripulantes a bordo, sufrió importantes daños durante su salida del puerto alemán de Bremerhaven y tendrá que ser reparado en un astillero

El crucero Mein Schiff 3, que se dirigía hacia Canarias para realizar una travesía de 20 noches, ha tenido que cancelar su viaje después de colisionar contra dos buques portacontenedores en el puerto de Bremerhaven, en Alemania. Una fuerte ráfaga de viento desplazó el barco durante las maniobras de salida y provocó el accidente. Las 3.350 personas que viajaban a bordo resultaron ilesas.

El accidente se produjo alrededor de las 17:30 horas del domingo 25 de octubre, cuando el Mein Schiff 3 abandonaba Bremerhaven asistido por remolcadores. Según la Policía, una ráfaga de viento alcanzó al buque a la altura de la Stromkaje y lo desplazó lateralmente contra dos portacontenedores que permanecían atracados.

Las imágenes difundidas tras el incidente muestran a varios remolcadores tratando de controlar la trayectoria del crucero mientras este se aproxima a los cargueros. Las maniobras no lograron evitar el impacto.

A bordo viajaban 2.428 pasajeros y 922 miembros de la tripulación. TUI Cruises y las autoridades alemanas han confirmado que no se produjeron heridos. Tampoco se registraron entradas de agua en ninguno de los barcos afectados.

Daños importantes en el ‘Mein Schiff 3’ y uno de los cargueros

La colisión dejó daños de diferente consideración en los tres buques implicados. El portacontenedores de menor tamaño sufrió desperfectos leves, mientras que el de mayor tamaño resultó considerablemente afectado.

En este último, el impacto abrió una brecha de varios metros en el costado de babor y deformó las estructuras utilizadas para guiar y sujetar los contenedores. Las primeras informaciones del departamento portuario llegaron a cifrar la abertura en unos diez metros. Los desperfectos quedaron por encima de la línea de flotación.

El Mein Schiff 3 también sufrió daños importantes. Varios de sus botes salvavidas, los mecanismos y grúas asociados a ellos y parte del casco exterior quedaron afectados por la colisión. Tras el choque, el crucero pudo regresar a la terminal de Bremerhaven con ayuda de remolcadores.

La Policía calcula que los daños ocasionados por el accidente alcanzarán una cantidad millonaria.

TUI Cruises cancela la travesía hacia Canarias

Los equipos técnicos comenzaron a inspeccionar el buque inmediatamente después de su regreso al muelle. La evaluación determinó que los desperfectos necesitan reparaciones urgentes en un astillero, por lo que TUI Cruises decidió cancelar por completo el viaje.

La compañía asegura que tomó la decisión para garantizar sus estándares de seguridad y lamentó las molestias ocasionadas a los viajeros. Los pasajeros abandonaron el barco durante la mañana del lunes 26 de octubre.

Por ahora no se ha concretado cuánto tiempo permanecerá el Mein Schiff 3 fuera de servicio. Los especialistas continúan evaluando los daños para determinar si el accidente afectará también a las siguientes travesías programadas.

Cuatro escalas previstas en Canarias

El crucero tenía programada la ruta ‘Zeitlose Kanaren’ —‘Canarias sin tiempo’—, una travesía de 20 noches entre el 25 de octubre y el 14 de noviembre de 2026, con salida y regreso a Bremerhaven.

La programación oficial de TUI Cruises contemplaba escalas en Leixões, Lisboa y Funchal antes de alcanzar el Archipiélago. Posteriormente, el Mein Schiff 3 tenía previsto visitar San Sebastián de La Gomera, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife y Las Palmas de Gran Canaria, para continuar después hacia Agadir y A Coruña antes de regresar a Alemania.

Las escalas previstas en Canarias eran:

3 de noviembre: San Sebastián de La Gomera.

San Sebastián de La Gomera. 4 de noviembre: Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife. 5 de noviembre: Arrecife, Lanzarote.

Arrecife, Lanzarote. 6 de noviembre: Las Palmas de Gran Canaria.

La cancelación supone así la pérdida de cuatro escalas de cruceros previstas en diferentes puertos de las islas durante la primera semana de noviembre.

La Policía investiga al capitán

La Policía Marítima de Bremen mantiene abierta una investigación para aclarar exactamente cómo se produjo el accidente. Además, las autoridades han iniciado un procedimiento por posible infracción administrativa contra el capitán del Mein Schiff 3.

Los investigadores analizan si pudo producirse un incumplimiento del deber de diligencia durante la maniobra de salida, aunque por el momento no se han establecido responsabilidades.

Las autoridades también han impuesto una prohibición temporal de salida a los tres barcos implicados mientras se completan las inspecciones y se determina si están en condiciones de volver a navegar.

El fuerte viento aparece hasta ahora como el principal factor desencadenante del accidente, aunque la investigación sigue abierta y será la que determine las circunstancias y posibles responsabilidades definitivas.