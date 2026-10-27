Halloween conquista los hogares canarios: gastamos una media de 70 euros en decoración

Calabazas, telarañas y jardines convertidos en escenarios de terror. La celebración gana popularidad en las islas y cada vez son más quienes decoran sus casas para recibir la noche más terrorífica del año

Halloween ya no se queda solo en los disfraces. Cada vez son más los hogares canarios que se transforman para celebrar esta fiesta, con decoraciones que incluyen calabazas, telarañas y todo tipo de elementos para dar algún que otro susto.

Según datos de la Asociación Española de Consumidores, en Canarias gastamos una media de 70 euros en decoración para esta fecha.

Algunas familias llevan la celebración un paso más allá y convierten sus jardines en auténticos escenarios de terror. Para ellas, Halloween está a la altura de otras fechas señaladas, como la Navidad, e incluso requiere más dedicación. En otros hogares, la temática cambia cada año para sorprender a quienes se acercan a descubrir la decoración.

El tirón de esta fiesta también se nota en las tiendas, donde cada vez es más habitual encontrar productos para ambientar las casas y completar los disfraces.

Con todo preparado, solo queda esperar a que llamen a la puerta y escuchar la pregunta que anuncia la noche: ¿truco o trato?