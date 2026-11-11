La previsión del tiempo en Canarias para este jueves, 12 de noviembre

Este jueves tendremos cielos nubosos o cubiertos sin descartar chubascos localmente fuertes durante la madrugada y durante las primeras horas de la mañana, donde comenzarán a remitir progresivamente de noroeste a sureste. Los cielos tenderán a intervalos nubosos sin descartar alguna gota.

RTVC

Temperaturas en ligero a moderado descenso, más notable en las máximas en vertientes noreste. Viento del noroeste moderado amainando por la tarde en las islas más orientales y tendiendo a flojo en medianías de las islas más montañosas. En cumbres, viento del oeste moderado a flojo, siendo fuerte en El Teide y cumbres de Gran Canaria de madrugada.

Y en el mar, seguiremos con olas por encima de los 2m en costas del norte y oeste de las islas, sobre todo de La Palma, El Hierro y Lanzarote donde podrán superar los 3m. En costas del sur y este predominarán las áreas de fuerte marejada.

Previsión por islas:

El Hierro: Nuboso con probables chubascos intensos de madrugada. Tenderá a intervalos sin descartar alguna gota ocasional. Viento del noroeste moderado que tenderá a flojo por la tarde. Temperaturas en descenso.

La Palma: Intervalos nubosos con lluvias débiles y dispersas. Viento del noroeste moderado que tenderá a flojo, sobre todo en medianías. Será moderado de componente oeste en cotas altas de La Caldera de Taburiente. Temperaturas que irán de los 19ºC a los 25ºC en la capital.

La Gomera: Cubierto con probables chubascos localmente fuertes durante la madrugada, sobre todo en el norte y oeste. Tenderá a intervalos a primeras horas sin descartar alguna gota. Viento moderado del norte, amainando. Temperaturas de 20ºC a 26ºC en la capital.

Tenerife: Nuboso o cubierto con lluvias que podrán ser en forma de chubascos localmente fuertes durante la madrugada, sobre todo en el norte. Tenderá a intervalos sin descartar alguna gota. Viento de componente norte moderado en costas, flojo en medianías. Temperaturas en descenso. Irán de los 20ºc a los 26ºC en la capital.

Gran Canaria: Nuboso con probables chubascos localmente fuertes durante la madrugada y la mañana, sobre todo en el norte. Podrían ser persistentes en el interior. Tenderá a intervalos sin descartar alguna gota ocasional. Viento de componente norte mayormente en costas, flojo en medianías. Temperaturas que irán 21ºC y los 25ºC en la capital.

Fuerteventura: Cubierto sin descartar chubascos localmente fuertes hasta media mañana. Tenderán a remitir. No se descarta alguna gota dispersa y ocasional. Viento del noroeste moderado que tenderá a flojo y temperaturas que irán de los 20ºC a los 26ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos nubosos por la tarde salvo de madrugada que estará nuboso sin descartar chubascos localmente fuertes. Habrá nubes altas y viento del noroeste moderado que tenderá a flojo. Temperaturas que irán de los 20ºC a los 25ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos sin descartar alguna gota. Viento del noroeste moderado que tenderá a flojo por la tarde y temperaturas que irán de los 21ºC a los 25ºC en Caleta de Sebo.