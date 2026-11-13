La previsión del tiempo en Canarias para este sábado, 14 de noviembre

Vamos a tener por delate un fin de semana estable. Este sábado predominarán los intervalos nubosos por el Norte de las islas, especialmente a primeras y últimas horas del día. La nubosidad más destacable será de evolución, especialmente en horas centrales del día en zonas de interior de las islas más altas y la mitad Norte de Fuerteventura. En el resto disfrutaremos de numerosas horas de sol.

RTVC

Las temperaturas apenas cambiarán, con máximas 22 – 27ºC en costas. Viento alisio flojo, más intenso por la tarde en las costas de habitual aceleración. Y en el mar, marejadilla generalizada, áreas de marejada en altamar y oleaje de fondo del Noroeste 1 – 1,5m.

Previsión por islas:

El Hierro: Nubes por le Norte y Nordeste a primeras y últimas horas, con intervalos de evolución en medianías. Temperaturas suaves, y viento alisio flojo en costas.

La Palma: Nubosidad bajas para comenzar la jornada por el Norte y Este, y de evolución en zonas de interior, quizá alguna gota. Temperaturas sin grandes cambios.

La Gomera: Intervalos nubosos, más compactos y de evolución en cumbres y medianías del sur en horas centrales del día. Poco viento, del Norte flojo en costas.

Tenerife: El ambiente más nuboso por nubosidad de evolución en medianías. Podrán escaparse algunas gotas en las medianías del Sur y Este a primera hora de la tarde. Las temperaturas diurnas 23 – 27ºC en costas. Y viento flojo del Nordeste.

Gran Canaria: Panza de burro a primeras y últimas horas por el Norte y la capital. Numerosas horas de sol en el resto con algún intervalo de buen tiempo en medianías del Sur. Temperaturas agradables en costas, y viento del Nordeste flojo a moderado.

Fuerteventura: Intervalos nubosos matinales, ratos de sol, y de evolución en Jandía y la mitad Norte. Temperaturas sin cambios, y viento del Nordeste flojo en general.

Lanzarote: Nubes bajas a primeras y últimas horas por el Norte y Este, y de evolución en puntos del Sur. Ratos de sol, temperaturas agradables, y poco viento.

La Graciosa: Predominio de los intervalos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Las temperaturas no cambiarán, y viento del Nordeste 10 – 25km/h.