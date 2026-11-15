La previsión del tiempo en Canarias para este lunes, 16 de noviembre

Este lunes seguirán predominando las condiciones de estabilidad en el archipiélago. Veremos intervalos nubosos, de tipo bajo por el Norte, de evolución en medianías, y de tipo alto dispersa en la mitad occidental. Las temperaturas apenas cambiarán, hará fresco en horas nocturnas, con máximas 22 – 27ºC en costas. Viento alisio flojo a moderado. Será del Norte flojo en cumbres, del Noroeste en El Teide. Y en el mar, marejadilla generalizada, áreas de marejada en altamar y oleaje de fondo del Noroeste 1 – 1,5m.

Imagen RTVC.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Intervalos nubosos en cantidad variable con ratos de sol. Temperaturas sin grandes cambios, y viento del Nordeste flojo a moderado en la costa.

LA PALMA: Predominio de los intervalos nubosos, más abundantes por evolución en medianías en horas centrales. Viento alisio flojo en la costa, del Norte flojo en cumbres.

LA GOMERA: Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas por el Sur y la capital. Nubosidad baja por el Norte y parte de la cumbre. Temperaturas sin cambios.

TENERIFE: Nubes y claros, nubosidad de evolución que será más compacta en las medianías del Norte. Las temperaturas diurnas bajarán algún grado en la cumbre, 23 – 27ºC las máximas en costas. Y viento alisio flojo a moderado, Noroeste flojo en El Teide.

GRAN CANARIA: Panza de burro a primeras y últimas horas por el Norte y en la capital. En el resto lucirá el sol con temperaturas agradables, frescas en horas nocturnas. Viento del Nordeste flojo a moderado en costas, del Norte flojo en cumbres.

FUERTEVENTURA: Intervalos nubosos matinales, ratos de sol, y de evolución en Jandía y la mitad Norte. Temperaturas suaves, frescas al amanecer. Poco viento.

LANZAROTE: Predominio de los cielos poco nubosos salvo algunos intervalos matinales por el Norte y Oeste. Ratos de sol, temperaturas sin cambios, y viento alisio flojo.

LA GRACIOSA: Predominio de los intervalos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Temperatura máximas 25ºC, y viento del Nordeste 10 – 25km/h.