La previsión del tiempo en Canarias para este miércoles, 18 de noviembre

Este miércoles tendremos cielos poco nubosos o despejados con algunos intervalos nubosos en el norte de las islas a primeras y últimas horas. Habrá intervalos en el interior de las islas montañosas, que será más compacto en la isla de La Palma donde aumentará a nuboso al final del día y sin descartar alguna gota. Habrá algunos intervalos de nubes altas, especialmente en la provincia oriental.

Las temperaturas subirán, será más notable en el caso de las mínimas en zonas del interior. Viento flojo a moderado del noreste, más intenso en vertientes expuestas.

Y en el mar, predominará el mar de fondo del noroeste en costas del norte y litorales oeste de las islas más occidentales y Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrán superar el 1,5m. En costas más resguardadas del sur habrá áreas de marejada.

Previsión por isla:

El Hierro: Poco nuboso o despejado salvo en el norte a primeras y últimas horas que habrá intervalos. Viento alisio flojo a moderado, más intenso en el oeste y sureste. Temperaturas más cálidas en costas del sur y en el valle de El Golfo.

La Palma: Intervalos nubosos en el norte y este, y por la tarde en la vertiente oeste sin descartar alguna gota aislada. Tenderá a nuboso en el norte y este por la noche sin descartar lluvias débiles. Alisio entre flojo y moderado y temperaturas entre los 18ºC y 25ºC en la capital.

La Gomera: Poco nuboso o despejado salvo en el norte a primeras y últimas horas que habrá intervalos. Viento moderado del noreste, más intenso en el este y temperaturas que irán de los 19ºC a los 26ºC en la capital.

Tenerife: Poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos en el norte a primeras horas del día, y por la tarde en zonas de interior y vertiente oeste. No se descarta alguna gota en el noreste al final del día donde los intervalos serán más compactos. Viento alisio flojo a moderado y temperaturas en ligero ascenso. Irán de los 19ºC a los 26ºC en la capital.

Gran Canaria: Poco nuboso o despejado salvo por el norte a primeras y últimas horas donde habrá intervalos. Se verán algunas nubes altas por la tarde. Alisio flojo a moderado, más intenso en el sureste y noroeste. Temperaturas en ligero ascenso, sobre todo las mínimas. Irán de los 20ºC a los 25ºC en la capital.

Fuerteventura: Poco nuboso o despejado con algunos intervalos matinales en el norte y este donde tenderá a nuboso al final el día. Habrá intervalos de nubes altas en la mitad sur. Alisio moderado. Temperaturas en ligero ascenso. Irán de los 19ºC y los 25ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos nubosos en el norte. En el resto, poco nuboso o despejado que tenderá a intervalos a últimas horas del día. Viento alisio moderado y temperaturas en ligero ascenso. Irán de los 18ºC a los 25ºC en la capital.

La Graciosa: Intervalos nubosos. Viento alisio moderado y temperaturas que irán de los 19ºC a los 25ºC en Caleta de Sebo.