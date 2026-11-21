La previsión del tiempo en Canarias para este domingo, 22 de noviembre, intervalo de nubes altas cruzando de Suroeste a Nordeste

Este domingo veremos nubosidad en cantidad variable. De tipo bajo en puntos del Norte y Este de las islas, e intervalos de nubes altas cruzando de Suroeste a Nordeste el archipiélago, dejarán pasar los rayos del sol. Y ligera presencia de calima. Las temperaturas mínimas subirán en Fuerteventura y Lanzarote, máximas en descenso en cumbres, agradables 23 – 27ºC en costas.

Imagen RTVC.

Viento del Nordeste flojo a moderado, más intenso en costas expuestas al alisio, con brisas en costas del Suroeste de las islas más altas. Será del Oeste flojo en cumbres. Y en el mar, predominio de la marejadilla en costas protegidas del Sur y Este, y oleaje de fondo del Noroeste 1,5m en costas abiertas al Norte.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Intervalos de nubes altas y ratos de sol. Nubosidad baja por el Norte y Nordeste. Temperaturas máximas en descenso en cumbres. Alisio moderado en costas.

LA PALMA: Cielos nubosos en parte del Norte y Este, sin descartar unas gotas en medianías. En el resto lucirá el sol con intervalos de nubes altas. Temperaturas suaves.

LA GOMERA: Nubosidad baja en los municipios del Norte. En el resto son e intervalos de nubes altas. Temperaturas agradables, y viento del Nordeste flojo a moderado.

TENERIFE: Nubosidad baja en parte del Norte y Nordeste, especialmente a primeras y últimas horas. En el resto el sol se alternará con nubes altas. Temperaturas máximas en descenso en cumbres, valores 23 – 27ºC en costas. Alisio flojo a moderado.

GRAN CANARIA: Panza de burro por el Norte y la capital, especialmente a primeras y últimas horas. Sol e intervalos de nubes altas en el resto. Las temperaturas diurnas bajarán varios grados en la cumbres, y soplará el viento alisio moderado en la costa.

FUERTEVENTURA: Nubes bajas matinales en la costas Este, y sol con algún intervalo de nube alta en el resto. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas 23 – 26ºC.

LANZAROTE: Intervalos nubosos matinales por el Norte, reapareciendo a últimas horas. Sol y alguna nube alta en el resto. Viento del Nordeste flojo a moderado.

LA GRACIOSA: Se alternarán las nubes con amplios claros. Temperatura agradable, máximas de 24 – 25ºC en Caleta de Sebo. Y viento del Nordeste 15 – 30km/h.