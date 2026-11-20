La previsión del tiempo en Canarias para este sábado, 21 de noviembre, indica viento del Nordeste flojo, siendo más intenso por la tarde

Este sábado seguirá el tiempo estable en las islas. Veremos nubosidad baja a primeras y últimas horas por el Norte, a menos de 600 – 800m, siendo más compactas y ganando altitud al final de la tarde. En el resto lucirá el sol, con una ligera calima en la mitad occidental. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente en Fuerteventura y Lanzarote, máximas agradables 23 – 27ºC en costas. Viento del Nordeste flojo, más intenso por la tarde en costas de aceleración del alisio. Será del Oeste moderado en cumbres, perdiendo intensidad y girando al Noroeste flojo. Y en el mar, predominio de la marejadilla en costas protegidas del Sur y Este, y oleaje de fondo del Noroeste disminuyendo 2,5 a 1,5m.

El tiempo en Canarias:

EL HIERRO: Intervalos nubosos en zonas costeras al amanecer. Sol y ligera calima. Temperaturas sin grandes cambios, y viento del NE flojo en costas, a más por la tarde.

LA PALMA: Intervalos nubosos matinales, más compactos por el Norte y Este durante la tarde. Temperaturas diurnas en descenso en cumbres, valores 23 – 26ºC costas.

LA GOMERA: Cielos poco nubosos salvo nubosidad baja a primeras y últimas horas por el Norte. Temperaturas suaves, y viento flojo en costas, brisas en las del Sur y Oeste.

TENERIFE: Nubosidad baja en parte del Norte y Este-Sureste, más compacta en horas nocturnas. En el resto sol con ligera calima en altura, a menos. Temperaturas máximas en descenso en cumbres, valores agradables en costas con viento alisio flojo a mod.

GRAN CANARIA: Predominio de los cielos poco nubosos o despejados, con panza de burro en aumento a partir de media tarde por el Norte y la capital. Temperaturas sin grandes cambios, y viento del Nordeste flojo arreciando por la tarde.

FUERTEVENTURA: Nubes bajas matinales en la costas Este, y mucho sol en el resto con nubosidad baja por el Norte y Oeste durante la tarde. Temperaturas suaves.

LANZAROTE: Cielos poco nubosos tendiendo a nubosos a partir de media tarde por el Norte. Temperaturas mínimas otoñales, máximas 23 – 26ºC. Alisio flojo a moderado.

LA GRACIOSA: Predominio de los intervalos nubosos, más compactos durante la tarde. Temperatura máxima 25ºC en Caleta de Sebo, y viento del Nordeste flojo a moderado.