El presidente del Gobierno anuncia la disolución de las Cortes tras un Consejo de Ministros extraordinario y reivindica la gestión de su Ejecutivo durante los últimos tres años

En una comparecencia este lunes a las 8:00 horas en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desvelado su decisión de adelantar las elecciones generales. El presidente del Gobierno anunció la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre.

Comparecencia íntegra de Pedro Sánchez desde La Moncloa en la que ha anunciado el adelanto electoral

En una comparecencia en el palacio de la Moncloa, Sánchez ha defendido el trabajo de su Gobierno durante la legislatura y ha llamado a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la «ola ultraderechista» que involuciona y recorta derechos o desean que España siga siendo «un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental».

Pedro Sánchez durante su intervención en la que anunció adelanto electoral / La Moncloa

El adelanto electoral se produce después de que el Congreso tumbara el viernes los dos reales decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda gracias al voto en contra de PP, Vox y Junts y el presidente decidiera darse el fin de semana para reflexionar sobre la conveniencia de ir ahora a las urnas.

Sánchez ha hecho el anuncio tras haber informado previamente de su decisión al Rey Felipe VI, quien este lunes inicia viaje de Estado a Finlandia junto a la Reina Letizia.

El Consejo de Ministros extraordinario se celebrará hoy a las 10:30 (hora canaria) para aprobar la disolución de las Cortes Generales.

Defensa de la gestión del gobierno

En una declaración institucional, el presidente ha defendido la gestión del Gobierno de coalición progresista durante los últimos tres años y ha asegurado que España ha avanzado pese a las dificultades económicas, sociales e internacionales afrontadas durante la legislatura.

Sánchez ha reivindicado especialmente la evolución económica y laboral del país y ha afirmado que España se ha convertido en la economía que más crece y más empleo genera de la Unión Europea. También ha destacado el incremento del poder adquisitivo, la reducción de los niveles de desigualdad y pobreza, la ampliación de las becas, los permisos de maternidad y paternidad y las ayudas al sistema de dependencia.

El presidente también ha situado entre los principales logros de su Ejecutivo la modernización de la industria mediante los fondos europeos Next Generation, el avance de las energías renovables y las medidas adoptadas en materia de vivienda.

Críticas a la oposición

Durante su intervención, Sánchez ha cargado contra la oposición, a la que ha acusado de bloquear medidas del Gobierno y de cuestionar incluso la legitimidad del sistema electoral. También ha criticado la gestión de los gobiernos autonómicos y municipales gobernados por otras fuerzas políticas.

El presidente ha defendido que el Ejecutivo ha transferido a las comunidades autónomas más recursos que nunca para destinarlos a servicios como la sanidad, la educación y la vivienda. Frente a ello, ha acusado a esos gobiernos de haber optado por otras políticas, entre ellas la privatización de hospitales.

Sánchez también ha reivindicado la política exterior de su Ejecutivo, con referencias al apoyo a Ucrania, a la Unión Europea y a Naciones Unidas, así como a la cooperación internacional.

Sánchez admite que quedan problemas pendientes

El presidente ha reconocido que existe «insatisfacción» entre parte de la mayoría social que sostiene al Gobierno y ha admitido que el Ejecutivo también ha cometido errores y no ha podido cumplir todos sus objetivos.

Entre los asuntos pendientes ha citado la desigualdad, los servicios públicos y el acceso a la vivienda. En su opinión, para abordar estas cuestiones es necesario ampliar el respaldo parlamentario del Gobierno.

«Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente», ha afirmado Sánchez, que ha defendido la necesidad de contar con una mayoría parlamentaria «mucho más amplia y progresista».

Sánchez plantea las elecciones como una decisión sobre el futuro del país

El presidente ha presentado las próximas elecciones como una oportunidad para que los ciudadanos decidan el papel que España quiere desempeñar ante los cambios económicos, sociales, tecnológicos y medioambientales que afronta el mundo.

En este contexto, Sánchez ha contrapuesto dos opciones políticas: continuar con las políticas desarrolladas por su Gobierno o, según sus palabras, «entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista».

El presidente ha advertido de que esa alternativa, a su juicio, tendría como objetivo «derogar y recortar» derechos y libertades construidos durante los últimos años.

Sánchez ha cerrado su declaración apelando a la ciudadanía y asegurando que el PSOE trabajará para obtener de nuevo su confianza: «Vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecer vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar».