La publicación del decreto de convocatoria en el BOE activa una cuenta atrás de 54 días hasta la jornada electoral

España ya tiene fecha para las próximas elecciones generales. Los ciudadanos están llamados a las urnas el domingo 29 de noviembre de 2026, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.

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El calendario electoral quedará oficialmente activado con la publicación del Real Decreto de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que, en caso de disolución anticipada, las elecciones deben celebrarse el día 54 posterior a la convocatoria.

Si el decreto se publica el 6 de octubre, estas son las principales fechas que deberán tener en cuenta partidos y electores:

6 de octubre: convocatoria oficial

El Real Decreto de disolución de las Cortes Generales y convocatoria de elecciones se publicará en el BOE. A partir de ese momento comienza oficialmente el proceso electoral.

Hasta el 16 de octubre: comunicación de coaliciones

Los partidos, federaciones y otras formaciones que quieran concurrir conjuntamente deberán comunicar las coaliciones electorales dentro de los diez días siguientes a la convocatoria.

Del 21 al 26 de octubre: presentación de candidaturas

Las formaciones políticas podrán presentar sus candidaturas dentro del plazo establecido por la LOREG.

13 de noviembre: comienza la campaña electoral

La campaña electoral comenzará a las 00:00 horas del viernes 13 de noviembre. La legislación establece que comienza el día 38 posterior a la convocatoria.

Voto por correo

Los electores que quieran votar por correo podrán solicitarlo desde la convocatoria y hasta el 19 de noviembre, último día para presentar la solicitud. El 25 de noviembre será el último día para depositar el voto por correo desde España, salvo una eventual ampliación del plazo.

27 de noviembre: final de la campaña

La campaña electoral finalizará a las 00:00 horas del sábado 28 de noviembre, por lo que el último día completo de campaña será el viernes 27.

28 de noviembre: jornada de reflexión

El sábado 28 de noviembre será la jornada de reflexión, durante la que no se podrán realizar actos de campaña ni difundirse propaganda electoral.

29 de noviembre: día de las elecciones

Los colegios electorales abrirán el domingo 29 de noviembre para elegir a los representantes del Congreso de los Diputados y del Senado.

24 de diciembre: fecha límite para la constitución de las nuevas Cortes

Las nuevas Cámaras deberán quedar constituidas dentro del plazo establecido tras las elecciones. En este caso, la fecha límite será el 24 de diciembre.