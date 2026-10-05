A primera hora de la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba la disolución de las Cortes y elecciones generales el 29 de noviembre

Fachada del Congreso de los Diputados / Archivo

Uno de los primeros partidos en reaccionar a esta convocatoria electoral ha sido el Partido Popular. Lo han hecho a través de un vídeo en redes sociales y con un simple mensaje «Por fin» tras el anuncio de convocatoria de elecciones. El vídeo institucional del PP contrapone imágenes del Gobierno de Pedro Sánchez con mensajes centrados en la «mayoría», la reconstrucción del país y el cambio político bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo.