Tras el anuncio de adelanto electoral, el PSOE celebra la Comisión Ejecutiva Federal este lunes

El PSOE afronta este lunes una jornada clave para el futuro de la legislatura. La Comisión Ejecutiva Federal estaba prevista para las 11:00 horas en la sede de Ferraz, en Madrid, pero finalmente se va a retrasar a las 17:00 horas de este lunes.



La reunión ya estaba convocada con la sombra de las elecciones generales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo durante el fin de semana contactos con ministros y dirigentes socialistas, según varias fuentes del Gobierno, para decidir si adelantaba las elecciones generales. La portavoz de la Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, será la que comparecerá ante los medios.

La agenda del PSOE ha cambiado con el anuncio de elecciones generales. Todo ello después que el Congreso rechazara el viernes los dos reales decretos-ley del Gobierno en materia de vivienda. Los textos, que incluían medidas para ampliar la oferta de vivienda asequible, proteger a personas vulnerables frente a los desahucios y reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler, fueron sometidos a votación en un Pleno extraordinario.

El rechazo parlamentario se produjo después de que Junts confirmara su voto en contra, al que se sumaron PP y Vox. El resultado evidenció de nuevo las dificultades del Ejecutivo para reunir una mayoría parlamentaria estable para sacar adelante sus iniciativas.

La fecha elegida el 29 de noviembre

Sánchez finalmente optó por convocar elecciones este lunes y el primer domingo disponible era el 29 de noviembre. La fecha viene determinada por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que establece que, en caso de disolución anticipada, las elecciones deben celebrarse el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria. El decreto de disolución se publicaría al día siguiente de su expedición.

La decisión corresponde al presidente del Gobierno. El artículo 115 de la Constitución establece que, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, puede proponer al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, fijándose en el decreto la fecha de las elecciones.

Un cambio respecto al compromiso de agotar la legislatura

El adelanto electoral supone un cambio respecto a la posición que Sánchez había mantenido públicamente hasta ahora. En junio, durante una sesión de control en el Congreso, el presidente afirmó que su intención era cumplir los cuatro años de mandato de las Cortes y que las próximas elecciones generales se celebrarían en 2027.

El escenario se ha modificado después del fracaso de los decretos de vivienda y de la creciente dificultad del Ejecutivo para garantizar apoyos parlamentarios. Al mismo tiempo, durante el fin de semana se han producido movilizaciones en distintas ciudades españolas para reclamar medidas ante la crisis de la vivienda, un contexto que también ha sido incorporado al análisis de Sánchez antes de tomar una decisión.

La reunión de Ferraz permitirá conocer cuál es la hoja de ruta del partido.