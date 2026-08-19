Unos trabajos en el Complejo Ambiental de Zurita necesarios para la modernización de las instalaciones que ascienden a casi 3 millones de euros

Obras de modernización de las instalaciones del Complejo Ambiental de Zurita, en Puerto del Rosario. Imagen Cabildo de Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura inicia las obras de adecuación del Complejo Ambiental de Zurita. Unos trabajos necesarios para la modernización de las instalaciones que ascienden a casi 3 millones de euros. Con este propósito se firmó el acta de replanteo que da inicio a las obras, en un acto en el que la presidenta, Lola García, señaló que “los trabajos suponen uno de los hitos más importantes dentro del Plan Insular de Residuos y de las actuaciones que se realizan desde el Cabildo para seguir mejorando la gestión de los residuos y continuar creciendo hacia la economía circular”. “Unas obras que se orientan a mejorar el funcionamiento y garantizar la seguridad de las instalaciones con hidratantes y un nuevo depósito para acciones preventivas en caso de incendios, además de la renovación del vallado perimetral, entre otras acciones”.

García agradeció «el trabajo del equipo técnico de la Consejería para iniciar unas obras tan importantes para el Cabildo, pero sobre todo para Fuerteventura, contando con un plazo de ejecución de 8 meses, por lo que la previsión es que estén finalizadas en el mes de mayo del próximo año».

El consejero de Residuos, Enrique Pérez, destacó “los pasos tan importantes que se están dando desde el Cabildo para tener una isla más sostenible y eficiente en el tratamiento de los residuos, con un compromiso marcado desde principios de legislatura”.

“Fuerteventura ha conseguido estar a la cabeza del reciclaje y, ahora, con este proyecto cuidamos las instalaciones y la propia gestión de Zurita, poniendo al Complejo Ambiental en óptimas condiciones con obras de asfaltado, alumbrado y mejora de la capacidad de respuesta ante incidentes como los incendios”.

Mejora de las instalaciones

En la firma del acta de replanteo de las obras han estado presentes, además, representantes de la UTE Construcciones Rodríguez Ramírez S.A. y Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A, encargados de ejecutar las obras que alcanzan una inversión de 2.715.558,28 de euros.

Las obras vienen no sólo a mejorar las canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones, sino que incluye un proyecto mayor para mejorar la urbanización de Zurita, con nuevo alumbrado público más eficiente y renovación del pavimento en el boulevard de acceso y dentro del complejo ambiental. Se ampliarán las aceras, la superficie de aparcamiento y se renovará el vallado perimetral existente, que presenta cierto estado de deterioro, por uno más alto y reforzado con muro de hormigón.

Otro de los ejes fundamentales de esta intervención es la mejora de la red general de abastecimiento de agua necesaria para la operativa de Zurita, así como la dotación de una red de hidratantes y nuevo depósito para mejorar las acciones preventivas contra la protección de incendios.

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Gran inversión

Fuerteventura es la isla canaria que más crece en reciclaje: los datos reflejan que ha pasado de estar a la cola a estar a la cabeza de algunas fracciones como el vidrio. Esto ha sido posible a las inversiones impulsadas por el Cabildo que superan los 40 millones de euros, así como la cada vez mayor concienciación de la ciudadanía.

Según Enrique Pérez, las mejoras han sido coordinadas con los diferentes municipios, con inversión dirigida a las plantas de transferencia y la adquisición de nueva maquinaria para todo el territorio insular. Otro de los avances ha sido el punto limpio móvil para acercar el reciclaje a todos los rincones de Fuerteventura. Recientemente, la Consejería de Residuos ha adquirido 470 nuevos contenedores de carga lateral destinados a reforzar la recogida selectiva en toda la isla, “y se sigue trabajando para ejecutar inversiones prioritarias dentro de este ámbito”, resaltó el consejero insular.