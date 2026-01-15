El Complejo Ambiental de Zurita, en Puerto del Rosario, es una infraestructura clave en la isla para la gestión eficaz de los residuos

Formalización del inicio de las obras del Complejo Ambiental de Zurita, en Puerto del Rosario, Fuerteventura. Imagen ACFI/Gobierno de Canarias

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, ha visitado este jueves Fuerteventura para formalizar el inicio de las obras del Complejo Ambiental de Zurita, mediante la correspondiente firma del acta de replanteo.

Una infraestructura estratégica vital para su modernización y dotada con 17 millones de euros de presupuesto del área regional, que será clave para transformar la gestión de residuos en la isla.

Esta actuación, anunciada previamente, entra así en una nueva fase tras asegurar los fondos y posteriormente iniciar los trámites con la empresa que ejecutará los trabajos para el replanteo del proyecto. Un impulso institucional necesario para su ejecución, dando respuesta a una demanda histórica de Fuerteventura tras más de una década de retrasos administrativos.

El acto, según informa un comunicado, contó con la presencia del consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata; el director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, Ángel Montañés, así como los responsables de la empresa Tragsa, encargados de la obra y técnicos de la Consejería. También acudieron la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León y el consejero de Residuos del Cabildo de Fuerteventura, Enrique Pérez.

Solución a uno de los grandes asuntos pendientes

Durante la firma del documento, que fue ratificado previamente en las instalaciones del complejo ambiental, Zapata destacó que “Zurita ha sido durante años uno de los grandes asuntos pendientes de esta isla, y hoy venimos a constatar que ese bloqueo se ha superado y que el proyecto avanzará con garantías”. El consejero subrayó que “no hablamos de un anuncio, sino de una realidad que empieza a materializarse con obras, plazos y financiación asegurada”.

Asimismo, señaló que “la modernización del Complejo Ambiental de Zurita es clave para que Fuerteventura pueda cumplir los objetivos de economía circular y reducir de manera significativa el vertido, algo que solo será posible con infraestructuras adecuadas y con una buena separación de residuos desde el origen”.

“La firma del acta de replanteo que realizamos hoy constata el inicio efectivo de las obras para dejar atrás años de incertidumbre y avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más moderno y eficiente”. Y además añadió “que vamos a trabajar intensamente para cumplir los plazos acordados y que en diciembre de 2026 ya se pueda recoger todo el residuos orgánico doméstico de la isla y dejar así de enterrarlo indiscriminadamente”.

Gestión eficaz de los residuos

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subrayó la importancia de disponer de todas las herramientas posibles para ser un destino sostenible. “Hablar de sostenibilidad es hablar de gestionar de forma responsable nuestros espacios naturales, pero también de gestionar con eficacia los residuos que generamos y reducir nuestra huella al máximo. Este es un tema con el que estamos muy concienciados en la Consejería de Turismo y Empleo, donde hemos implementado programas como el Viaje a la Descarbonización”. De León recordó, además, que una vez estén operativas ambas plantas se “abrirán nuevas vías para la generación de empleo vinculado a la economía verde”.

Por su parte, el consejero insular de Residuos, Enrique Pérez, indicó que “este es un paso más dentro del trabajo que ha venido haciendo el Cabildo de Fuerteventura para mejorar el tratamiento de los residuos, siendo la isla canaria que más crece en reciclaje, gracias también a una mayor concienciación de la ciudadanía”. Pérez celebra que el Gobierno de Canarias “haya cumplido con una deuda con la sociedad majorera que veníamos reivindicando desde la Corporación insular”, agradeciendo a la Consejería de Transición Ecológica y Energía, “que haya desbloqueado un proyecto tan importante, que podrá ser una realidad”.

Zurita, una demanda histórica que entra en fase de ejecución

El Complejo Ambiental de Zurita, ubicado en el municipio de Puerto del Rosario, es la principal infraestructura insular para la gestión de residuos en Fuerteventura y una pieza estratégica dentro del Plan de Acción de Economía Circular de Canarias (PAEC) 2024-2026.

El presupuesto destinado para estas obras es de una inversión total de 17 millones de euros, y las obras se ejecutarán durante las tres próximas anualidades, debiendo estar culminadas en 2027.

Hasta la fecha, el Gobierno ha trabajado a lo largo de todo el año 2024 y 2025 para comprometer esta cuantía, donde la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático ha mantenido numerosas reuniones para que, tras más de una década de retrasos y bloqueos administrativos, este proyecto cuente ahora con fondos garantizados y las actuaciones actualizadas.

Dicha tarea culminó el pasado mes de octubre de 2025 al aprobarse en Consejo de Gobierno la partida presupuestaria para ello, e iniciar el proceso del replanteo del proyecto inicial con la empresa encargada, que ahora culmina con la firma oficial, a la que le seguirá el inicio de los trabajos.

El proyecto contempla la construcción de una planta de clasificación, destinada a recuperar materiales reciclables que actualmente se pierden, y una planta de compostaje que permitirá valorizar la fracción orgánica. Estas actuaciones permitirán reducir sustancialmente los denostados vertidos en celda y facilitarán la implantación efectiva de la recogida separada del biorresiduo en todos los municipios de la isla.

Con esta visita institucional y la activación definitiva de las obras, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso con una gestión de residuos más sostenible, eficaz y alineada con las necesidades reales del territorio, culminando un proceso largamente esperado por la isla.