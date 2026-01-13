Finalizan las obras del Complejo Ambiental de Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura presenta los trabajos de la culminación de la celda 4 del Complejo Ambiental de Zurita con una capacidad de un millón de metros cúbicos

Informa: RTVC.

El Cabildo de Fuerteventura finaliza los trabajos de la 4 del Complejo Ambiental de Zurita. La nueva infraestructura tendrá una vida útil de 8 a 10 años y tiene una capacidad de un millón de metros cúbicos.

Las obras de ampliación permitirán mejorar el tratamiento de los residuos a nivel insular. Contempla la recogida de un mayor volumen de residuos. Una infraestructura en la que se han invertido más de 3 millones de euros.

Lola García, Presidenta del Cabildo de Fuerteventura.

Según la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, “la gestión de los residuos supone uno de los grandes retos insulares”.

García subraya que “Fuerteventura es la isla que más crece en reciclaje. Una tendencia con la que ha dejado de estar a la cola en este ámbito, encabezando algunas fracciones como el vidrio”.

Planificación a largo plazo

También, ha señalado García, que una vez finalizada la celda 4, seguirán trabajando en materia de residuos «con más de 7 millones de euros contemplados en el presupuesto de 2026». Algunos de los proyectos más relevantes, ha señalado, son la celda de inertes (residuos construcción y demolición), cuyas obras están planificadas para este mismo año.

Por otro lado, ha adelantado que «ya están en contratación, las obras de adecuación y urbanización de Zurita, estas últimas con una inversión en torno a los 3 millones de euros”.

Desde la consejería de Residuos, su titular, Enrique Pérez, ha asegurado que “las infraestructuras como la celda 4 son necesarias para garantizar una gestión segura, controlada y ambientalmente responsable de los residuos que se generan”.

La nueva celda cumple, afirman desde la primera institución insular, cumple con la normativa vigente y refuerza el compromiso del Cabildo con la protección del medio ambiente, la salud pública y la mejora continua de los servicios públicos.