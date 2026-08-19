El Costa Adeje Tenerife presenta su primera equipación 2026/27

El club estrena su primera indumentaria diseñada por Macron. Una camiseta ligada al sentimiento de pertenencia

“Hay lugares que te hacen sentir que ya estás en casa”. Con esta premisa, el Costa Adeje Tenerife presenta su primera equipación para la temporada 2026/27, la primera diseñada por Macron desde la incorporación de la firma italiana como nuevo proveedor oficial de ropa deportiva del club.

El club estrena su primera indumentaria diseñada por Macron. Costa Adeje Tenerife

La presentación de la nueva camiseta da continuidad a #LaFamiliaQueSeElige, concepto de la campaña de abonos de esta temporada, y pone ahora el foco en el sentimiento de pertenencia y en aquellos lugares que han contribuido a construirlo.

El Heliodoro Rodríguez López, hogar del equipo en cada partido como local; el mar y el cielo de Costa Adeje; los paisajes y rincones de Tenerife; y el orgullo de representar a Canarias forman parte de un relato que conecta al equipo con su entorno, su afición y sus raíces.

A partir de este relato, la primera equipación vuelve a poner el foco en uno de los principales símbolos de identidad del club: su camiseta blanca con la característica franja azul horizontal.

Características del nuevo diseño

La nueva camiseta mantiene el peso del diseño histórico de la sección femenina del club, con el blanco como color predominante y la clásica franja azul horizontal en el pecho como principal elemento identificativo.

Un diseño que rinde homenaje a la equipación que el CD Tenerife incorporó en 1959 y que mantuvo hasta 1968, concebida entonces como un símbolo para unificar el sentimiento del fútbol tinerfeño. Más de seis décadas después, aquella imagen permanece ligada a la identidad del fútbol de la Isla y continúa formando parte de las señas de identidad del Costa Adeje Tenerife Egatesa.

El azul también está presente en el cuello, en el ribete del final de las mangas y en una línea que recorre el dorso de la camiseta, pequeños detalles que completan una propuesta que respeta la esencia del diseño original y la actualiza para una nueva temporada.

Sobre la base blanca se incorpora, además, un estampado vanguardista integrado en el propio tejido, un detalle sutil, apenas perceptible a primera vista, que aporta textura y un carácter diferencial al diseño.

Aún no está a la venta

La camiseta está confeccionada con un tejido ligero y transpirable, diseñado para favorecer la libertad de movimiento y el confort de las jugadoras durante la competición. La propuesta de Macron incorpora, además, fibras recicladas, reforzando el compromiso de la marca con una producción más sostenible.

Una primera equipación que une historia, identidad y modernidad, manteniendo los elementos que han acompañado al Costa Adeje Tenerife desde sus orígenes y dando la bienvenida a Macron en una nueva temporada en Liga F Moeve.

En los próximos días se darán a conocer el resto de equipaciones de juego del Costa Adeje Tenerife para la temporada 2026/27, aunque la nueva piel de las Guerreras aún no está disponible para su venta. El club informará próximamente sobre su fecha de comercialización y los canales de compra.