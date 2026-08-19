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Solo el 38% de los españoles borra de forma activa las imágenes que no necesita

Redacción RTVC
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Hoy, Día Mundial de la Fotografía, la mayoría de usuarios confiesa almacenar más de mil fotografías

Según un estudio de la plataforma Cheerz, una de cada tres fotos almacenadas en el móvil de los españoles no tienen ninguna relevancia. Eso provoca un exceso de contenido que termina almacenándose en la nube, algo que contribuye negativamente al consumo de energía eléctrica

Según el último informe de Naciones Unidas, en 2026 se sacarán en torno a 2 billones de fotos en todo el mundo. Solo el 38% de los españoles borra de forma activa las que no necesita.

Hoy, Día Mundial de la Fotografía, la mayoría de usuarios confiesa almacenar más de mil fotografías. RTVC

La solución pasa por buscar fuentes de almacenamiento extra. Una usuaria cuenta que intenta pasar las imágenes al ordenador o disco duro.

La nube es una herramienta por la que se decanta la mayoría y que funciona gracias a millones de servidores que son responsables del 2,5% de las emisiones globales de efecto invernadero. Aún así, a algunos usuarios, también, se les agota el espacio de la nube.

Porque sacar fotos también significa socializar en redes sociales y no son evidentes las consecuencias que puede tener para la conservación del ecosistema global.

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