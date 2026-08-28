En el establecimiento los agentes localizaron numerosos artículos que reproducían presuntamente de forma ilícita marcas de reconocido prestigio nacional e internacional

Vehículo de la Guardia Civil. Imagen de recurso Guardia Civil

Agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de Vecindario detuvieron a una persona como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial y otro de quebrantamiento de medidas cautelares, tras localizar numerosos productos presuntamente falsificados en un establecimiento comercial del sur de Gran Canaria.

La actuación se inició durante una comprobación de los efectos intervenidos en unas diligencias judiciales abiertas con anterioridad por un presunto delito contra la propiedad industrial. Durante la inspección del establecimiento, los agentes comprobaron que varias cajas que estaban precintadas por orden judicial presentaban los precintos rotos y habían sido abiertas sin autorización.

Valor superior a los 60.000 euros

A raíz de esta comprobación, los investigadores realizaron una revisión de la mercancía existente en el establecimiento, localizando numerosos artículos que reproducían presuntamente de forma ilícita marcas de reconocido prestigio nacional e internacional. Entre los efectos intervenidos se encontraban prendas deportivas, bolsos, carteras, gorras, cinturones y otros complementos, cuyo valor aproximado superaba los 60.000 euros.

La inspección permitió además detectar que algunos de los efectos localizados guardaban relación con mercancía que ya se había intervenido con anterioridad y que se encontraba bajo custodia judicial. Asimismo, los agentes observaron la existencia de artículos que no figuraban entre los efectos inicialmente intervenidos, así como cantidades superiores a las recogidas en las diligencias anteriores.

Los agentes pudieron determinar que se habrían vulnerado las medidas cautelares establecidas sobre parte de la mercancía intervenida, procediéndose a la identificación de la persona presuntamente responsable de los hechos.

Los agentes procedieron a su detención como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial y otro de quebrantamiento de medidas cautelares. La mercancía quedó nuevamente intervenida y a disposición judicial, procediéndose de nuevo a precintar las cajas afectadas.

Las diligencias instruidas pasaron al Juzgado de Instrucción competente de San Bartolomé de Tirajana, que continuará con las actuaciones judiciales.