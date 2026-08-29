Un acto que ha sido organizado de forma conjunta entre AMHA, el Ayuntamiento de Arucas y el Cabildo Insular de Gran Canaria
El municipio grancanario de Arucas ha acogido este sábado 29 de agosto, un homenaje a las personas represaliadas en la Guerra Civil española en Canarias y el mundo.
Por su parte, la presidenta de la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas (AMHA), Pino Sosa, invitó a la ciudadanía a participar en los actos conmemorativos del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, instaurado por la ONU en 2012. El objetivo del evento ha sido el de rendir tributo a quienes sufrieron represión durante la Guerra Civil española y el franquismo. En concreto, en Canarias.
La jornada comenzó a las 10:30 horas en la Plaza de la Constitución con las palabras de Pino Sosa, quien subrayó el valor del testimonio colectivo para dignificar a las víctimas. Tras su intervención, se procedió a una lectura del manifiesto y tras ello, una ofrenda floral y un minuto de silencio.
Por tanto, el programa ha incluido la lectura de un manifiesto y una ofrenda floral. Así como, un minuto de silencio, exposiciones y una ruta por los lugares de la memoria traumática del casco de Arucas.
Cabe destacar que ha sido un acto organizado de forma conjunta entre AMHA, el Ayuntamiento de Arucas y el Cabildo Insular de Gran Canaria.