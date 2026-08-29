Un acto que ha sido organizado de forma conjunta entre AMHA, el Ayuntamiento de Arucas y el Cabildo Insular de Gran Canaria

El municipio grancanario de Arucas ha acogido este sábado 29 de agosto, un homenaje a las personas represaliadas en la Guerra Civil española en Canarias y el mundo.

Por su parte, la presidenta de la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas (AMHA), Pino Sosa, invitó a la ciudadanía a participar en los actos conmemorativos del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, instaurado por la ONU en 2012. El objetivo del evento ha sido el de rendir tributo a quienes sufrieron represión durante la Guerra Civil española y el franquismo. En concreto, en Canarias.

Informa. RTVC.

La jornada comenzó a las 10:30 horas en la Plaza de la Constitución con las palabras de Pino Sosa, quien subrayó el valor del testimonio colectivo para dignificar a las víctimas. Tras su intervención, se procedió a una lectura del manifiesto y tras ello, una ofrenda floral y un minuto de silencio.

Por tanto, el programa ha incluido la lectura de un manifiesto y una ofrenda floral. Así como, un minuto de silencio, exposiciones y una ruta por los lugares de la memoria traumática del casco de Arucas.

Imagen cedida por Isaías Santana.

Cabe destacar que ha sido un acto organizado de forma conjunta entre AMHA, el Ayuntamiento de Arucas y el Cabildo Insular de Gran Canaria.